Fiera Capital rapporte son actif sous gestion préliminaire du 31 décembre 2020 et annonce la date de dévoilement de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020





MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui que son actif sous gestion (« ASG ») était estimé à environ 180,2 G$ CA en date du 31 décembre 2020, comparativement à 177,7 G$ CA au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 2,5 G$ CA, ou 1,4 %.

« Les actifs sous gestion de la Société ont augmenté de 10,5 milliards de dollars canadiens, soit 6,2 %, au cours de l'année 2020 », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. « En 2021, nous resterons concentrés sur la croissance organique, tout en continuant à exécuter nos priorités stratégiques, notamment en restant déterminés dans notre engagement à offrir à nos clients l'excellence en matière d'investissement et en apportant de la valeur à nos actionnaires grâce à une allocation du capital optimisée. »











Actifs sous gestion au Variation d'un trimestre à l'autre Variation d'un exercice à l'autre (en millions de $CA) 31 décembre 2020 30 septembre 2020 31 décembre 2019 (M$) (%) (M$) (%) Institutionnels 108 637 103 807 96 298 4 830 4,7 % 12 339 12,8 % Gestion privée 30 999 34 932 33 838 (3 933)1,2 (11,3 %) (2 839)1,2,3 (8,4 %) Conseillers aux investisseurs 40 561 38 954 39 535 1 607 4,1 % 1 026 2,6 % Total 180 197 177 693 169 671 2 5041,2 1,4 % 10 5261,2,3 6,2 %

1) Inclut des retraits de 1,4 G$ CA relatif à Bel Air Investment Advisors (« Bel Air ») au quatrième trimestre de l'exercice 2020 à la suite du départ d'une équipe de conseil. Le 4 janvier 2021, la Société a annoncé la vente de Bel Air, dont la clôture est prévue pour le premier trimestre de 2021. 2) Le 31 décembre 2020, la Société a conclu la vente de Wilkinson Global Asset Management, réduisant ainsi l'ASG de la Société de 2,7 G$ CA. 3) Inclut des retraits de 1,2 G$ CA relatif à Bel Air au troisième trimestre de l'exercice 2020 à la suite du départ d'une équipe de conseil.

Résultats du quatrième trimestre de 2020

La Société dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2020 le jeudi 18 mars 2021, avant l'ouverture des marchés, et tiendra une conférence téléphonique le même jour à 10 h 30 (HE).

Information pour la conférence téléphonique :

La conférence téléphonique aura lieu le jeudi 18 mars 2021, à 10 h 30 (HE).

Les analystes financiers seront invités à poser des questions.

Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à titre d'auditeurs uniquement.

Accès à la conférence téléphonique :

Du Canada et des États-Unis : 1-866-865-3087 (sans frais), code d'accès 9379048;

et des États-Unis : 1-866-865-3087 (sans frais), code d'accès 9379048; Hors de l'Amérique du Nord : 1-647-427-7450, code d'accès 9379048;

La conférence sera également accessible en direct par webdiffusion.

Information financière :

Le communiqué de presse trimestriel, les informations financières complémentaires et la présentation seront disponibles au www.fieracapital.com avant le début de la conférence téléphonique.

Réécoute de la conférence téléphonique :

L'enregistrement audio sera disponible du 18 au 25 mars 2021 au 1-855-859-2056 (sans frais), code d'accès 9379048.

La webdiffusion demeurera disponible en réécoute pendant les trois mois suivant l'appel.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 180,2 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux clients de gestion privée et aux investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

