Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui les modifications proposées à sa gamme de fonds négociés en bourse, notamment des fusions et des changements d'objectifs de placement.

En outre, GMA CI a révisé la cote de risque de certains FNB et annonce la clôture du FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset (TSX : FLB), qui aura lieu autour du 22 avril 2021. Tous les FNB concernés sont cotés à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Fusions de FNB

GMA CI propose les cinq fusions de FNB suivantes (les « Fusions ») :

FNB en voie de dissolution FNB de continuation FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First Asset (TSX : DXM) FNB CI WisdomTree Canada de dividendes à croissance de qualité (TSX : DGRC) FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset (TSX : FBE) FNB CI WisdomTree Canada de dividendes à croissance de qualité (TSX : DGRC) FNB Indice de rachat d'actions américaines CI First Asset (TSX : FBU) FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX : DGR) FNB Banques européennes CI First Asset (TSX : FHB) FNB Secteur financier mondial CI First Asset (TSX : FSF) FNB Indice Morningstar États-Unis Dividende cible 50 CI First Asset (TSX : UXM, UXM.B) FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (TSX : DGR, DGR.B)

Si les fusions sont approuvées, les détenteurs de parts des FNB en voie de dissolution recevront la valeur équivalente en dollars des titres de la même catégorie ou série du FNB de continuation correspondant à l'issue des fusions. Les fusions, à l'exception de la fusion proposée de FNB Banques européennes CI First Asset, ne donneront pas lieu à une cession imposable pour les détenteurs de parts, mais les FNB en voie de dissolution peuvent verser une distribution lorsque les fusions ont lieu. La fusion proposée du FNB Banques européennes CI First Asset devrait avoir lieu sur une base imposable, serait considérée comme une cession à des fins fiscales et pourrait avoir des conséquences fiscales pour les détenteurs de parts du FNB Banques européennes CI First Asset.

Dans tous les cas, tous les fonds en voie de dissolution et les fonds de continuation sont gérés par la même équipe de gestionnaires de portefeuille GMA CI. En outre, les frais de gestion et les frais d'administration fixes ou les frais de fonctionnement, le cas échéant, des FNB de continuation sont identiques ou inférieurs aux frais de gestion et aux frais d'administration fixes ou aux frais de fonctionnement, selon le cas, des FNB en voie de dissolution correspondants.

GMA CI a proposé les fusions pour réduire les duplications dans sa gamme de FNB et créer des fonds plus vastes et plus efficaces. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont pris en charge par GMA CI, et non par les FNB.

Veuillez noter que si une fusion proposée n'est pas approuvée, le FNB clôturé applicable sera clôturé le ou vers le 22 avril 2021 (la « date de dissolution »), la radiation de la cote de la TSX devant avoir lieu le ou vers le 21 avril 2021. Dans ce cas, dès que possible après la date de dissolution, les actifs nets du FNB en voie de dissolution seront liquidés et le produit de cette liquidation sera distribué au prorata entre les détenteurs de parts inscrits à la date de dissolution.

Changements d'objectifs de placement

GMA CI propose de modifier les objectifs de placements des FNB suivants (la « proposition de modification des objectifs de placement » et, avec les fusions, les « Propositions ») :

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (TSX : NXF, NXF.B)

FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI First Asset (TSX : CGXF)

FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (TSX : FHI, FHI.B)

FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First Asset (TSX : TXF, TXF.B).

La proposition de modification des objectifs de placement vise à offrir une plus grande possibilité de diversifier les investissements détenus dans les FNB, et devrait conduire à une plus grande efficacité, flexibilité et liquidité.

Conformément à l'instrument national 81-102 Fonds d'investissement, les détenteurs de parts des FNB en voie de dissolution sont tenus d'approuver les fusions et les modifications des objectifs de placement nécessitent l'approbation des détenteurs de parts des FNB concernés. En outre, les fusions nécessiteront une approbation réglementaire. En conséquence, les assemblées des détenteurs de parts se tiendront le 1er avril 2021 et, si nécessaire, la ou les assemblées ajournées se tiendront le 8 avril 2021. Les détenteurs de parts inscrits pour chaque série de parts de ces FNB en date du 10 février 2021 auront le droit de recevoir un avis de convocation et pourront voter aux assemblées. Le document d'avis et d'accès qui détaille les Propositions sera envoyé par courrier aux détenteurs de parts et la circulaire d'information de la direction sera disponible sur www.sedar.com et sur notre site Web www.firstasset.com vers le 19 février 2021. En attendant les approbations requises des détenteurs de parts et des autorités réglementaires, le cas échéant, les Propositions seront mises en oeuvre le ou vers le 16 avril 2021.

Le Comité indépendant de révision des FNB a examiné les fusions en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts potentiels et a formulé sa recommandation positive, après avoir déterminé que les fusions procurent un résultat juste et raisonnable pour chacun des FNB.

Modification de la cote de risque

Parallèlement aux changements proposés, GMA CI a révisé comme suit la cote de risque de certaines séries de trois des FNB concernés :

Nom Symbole Cote actuelle Nouvelle cote FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (parts communes) NXF Moyen à élevé Élevé FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (parts communes non couvertes) NXF.B Moyen Moyen à élevé FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First Asset (parts communes) DXM Faible à moyen Moyen FNB Indice Morningstar États-Unis Dividende cible 50 CI First Asset (parts communes non couvertes) UXM.B Faible à moyen Moyen

Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois l'an et chaque fois qu'un fonds subit un changement significatif. Ces modifications ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies d'investissement, ou à la gestion des FNB.

Dissolution du FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset

GMA CI va dissoudre le FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset (TSX : FLB) le ou vers le 22 avril 2021 (la « date de dissolution FLB »). GMA CI demandera à la Bourse de Toronto de déclasser les parts du FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset de la TSX le ou vers le 21 avril 2021. Jusqu'à cette date, les parts du FNB continueront à être cotées sur la TSX. Dès que possible après la date de dissolution FLB, les actifs nets du FNB seront liquidés et le produit de cette liquidation sera distribué au prorata entre les détenteurs de parts inscrits à la date de dissolution FLB. GMA CI publiera un communiqué de presse supplémentaire le ou vers la date de dissolution FLB, confirmant les derniers détails de la dissolution.

Assemblée(s) ajournée(s) pour les fonds communs de placement First Asset

Le 18 janvier 2021, GMA CI a annoncé la tenue des assemblées des porteurs de parts des fonds communs de placement First Asset le 25 mars 2021. Il a été annoncé précédemment que si une (des) assemblée(s) ajournée(s) est (sont) nécessaire(s), elle(s) se tiendra(ont) le 1er avril 2021; cependant, toute(s) assemblée(s) ajournée(s) se tiendra(ont) plutôt le 5 avril 2021.

