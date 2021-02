Semaine des enseignantes et des enseignants 2021 - Merci de former le Québec de demain!





QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, tient à remercier chaleureusement le personnel enseignant pour son dévouement quotidien auprès de tous les élèves du Québec. En cette année atypique, marquée par la pandémie de COVID-19, il invite également la population à se joindre à lui pour rendre hommage à ces passionnés de l'éducation pour le travail remarquable qu'ils accomplissent chaque jour.

La 27e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 1er au 7 février 2021, sur le thème Merci de former le Québec de demain!. Elle se veut une occasion de saluer l'engagement exceptionnel de tous les membres du personnel enseignant qui travaillent à la réussite éducative des élèves du Québec, tout en contribuant au développement de notre société. Pour l'occasion, les élèves, les parents, les acteurs du réseau de l'éducation, les personnalités publiques, les représentants des médias et toute la population sont conviés à mettre en lumière le travail des enseignantes et enseignants du Québec en faisant valoir leurs bons coups autour d'eux. Par de petits ou de grands gestes, disons- leur merci!

Citation :

« Malgré la situation exceptionnelle créée par la pandémie, les enseignantes et enseignants sont toujours demeurés présents, dévoués et à l'écoute de leurs élèves. Ils ont poursuivi au quotidien leur travail remarquable pour assurer le bien-être et la réussite éducative de tous, assurant ainsi une relève exceptionnelle pour l'avenir du Québec. Ils ont innové et fait preuve de résilience, tout en jouant leur rôle si important auprès des élèves. Ils sont assurément des modèles pour nos jeunes et leur passion contribue grandement à cultiver leur goût d'apprendre et de persévérer. Aujourd'hui, tout au long de la semaine, j'invite tous les Québécois et Québécoises à se joindre à moi pour les remercier chaleureusement. Vous êtes au coeur de la réussite du Québec de demain. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Créée en 1994, la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année au début du mois de février.

La Semaine vise à rendre hommage aux enseignantes et aux enseignants du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur la Semaine des enseignantes et des enseignants, rendez-vous à :

http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/enseignants/valorisation-de-la-profession-enseignante/

