La Banque Scotia lance un programme national de bourses d'études qui contribuera à former la prochaine génération d'avocats spécialisés dans la lutte contre le racisme

TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à l'égard de l'inclusion pour l'avenir de tous, la Banque Scotia a mis sur pied le premier programme de bourse d'études au Canada visant à attirer un plus grand nombre d'étudiants dans les facultés de droit qui souhaitent consacrer leur carrière à la lutte contre le racisme. Pour être sélectionnés, les étudiants devront notamment démontrer leur expérience dans la lutte contre le racisme et expliquer comment ils entendent tirer parti de leur carrière en droit pour s'attaquer à la discrimination systémique.

« Tout comme le secteur bancaire, la profession juridique tire un grand avantage des divers points de vue de ses membres, affirme Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Le Programme pour les étudiants en droit de la Banque Scotia a pour but de soutenir le combat contre la discrimination raciale grâce à la prochaine génération de professionnels du droit. Nous sommes convaincus que ce programme, le premier du genre au Canada, aura des retombées positives et durables pour l'ensemble des Canadiens. »

Le Programme pour les étudiants en droit de la Banque Scotia permettra à chaque université affiliée d'accorder à un étudiant une bourse d'études annuelle de 10 000 $ pendant les trois ans de son programme d'études. Tous les titulaires de la bourse auront la possibilité de rencontrer des dirigeants de la Banque Scotia et des membres de la communauté juridique, et on offrira à certains d'entre eux un stage à la Banque Scotia, dans un cabinet d'avocats, ou dans une autre organisation d'assistance juridique. Au total, 540 000 $ seront octroyés à 18 étudiants pendant toute la durée du programme.

Les facultés de droit participantes sont celles de l'Université de l'Alberta, de l'Université de Victoria, de l'Université McGill, de l'Université de Windsor, de l'Université Dalhousie (Schulich Law School) et de l'Université York (Osgoode Hall Law School).

Déterminée à devenir la banque de choix des diverses collectivités qu'elle sert, la Banque Scotia a pris plusieurs engagements pour contrer la discrimination raciale au cours de la dernière année. En juin 2020, elle a versé 500 000 $ à différents organismes qui s'emploient à éradiquer la discrimination raciale, dont le Careers Education Empowerment Centre for Young Black Professionals et la Fondation canadienne des relations raciales.

M. Porter a de plus été nommé au conseil d'administration de l'initiative BlackNorth et a signé le serment des dirigeants adhérant à l'initiative, selon lequel la Banque s'engage à ce qu'au moins 3,5 % de son équipe de direction et 5 % des étudiants employés chaque été soient des personnes s'identifiant comme noires.

La Banque Scotia s'est également engagée à verser la somme de 60 000 $ au cours des trois prochaines années pour appuyer Black Future Lawyers (BFL), une collaboration entre la faculté de droit de l'Université de Toronto, l'Association des étudiants noirs en droit, et les membres de la communauté juridique noire. Le programme propose une série d'initiatives visant à susciter l'intérêt des étudiants noirs à des moments charnières : à l'école secondaire, durant les études menant au baccalauréat, et au moment de présenter une demande d'admission dans une faculté de droit. Ces initiatives forment ainsi un continuum entre la quatrième secondaire (ou 10e année) et la profession juridique. Par son appui à BFL, la Banque Scotia veut éveiller cet intérêt chez les élèves du secondaire afin de faire grimper le taux de diplomation dans la collectivité.

