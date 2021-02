Les pharmacies de Walmart Canada offrent un guichet unique pour répondre à l'augmentation des besoins en matière de soins de santé pendant la pandémie





L'entreprise a vu le nombre de livraisons de médicaments à domicile bondir de 300 %

La vaccination contre la grippe dans les pharmacies de Walmart a augmenté de plus de 50 %

Walmart se prépare à aider les gouvernements afin d'immuniser la population canadienne

MISSISSAUGA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Walmart Canada a redoublé d'efforts afin d'offrir un guichet unique aux Canadiens pour combler leurs besoins croissants en matière de santé, de mieux-être et de services pharmaceutiques pendant la pandémie de COVID-19.

« Chez Walmart Canada, une partie de notre mission consiste à aider les Canadiens à vivre mieux », dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Maintenant, plus que jamais, nos associés et pharmaciens aident les Canadiens à combler leurs besoins en matière de soins de santé. »

Walmart Canada exploite 337 pharmacies à l'échelle nationale et héberge 68 pharmacies Accès pharma au Québec, avec plus de 1 300 pharmaciens et pharmaciens affiliés au pays. De plus, Walmart Canada héberge plus de 189 Centres de l'optique et offre l'accès à 67 cliniques médicales et 9 cliniques dentaires dans ses succursales d'un bout à l'autre du pays grâce à des partenariats.

Dès le début de la pandémie, l'entreprise a travaillé fort pour veiller à ce que la population canadienne reçoive les produits et les services liés à la santé, au mieux-être et à la pharmacie dont elle a besoin de la manière la plus sécuritaire possible. Voici ce que le réseau de pharmacie a mis en place en 2020 :

Livraison gratuite à domicile offerte dans plus de 268 emplacements et plus à venir en 2021;

Livraison gratuite de près d'un million d'ordonnances, une augmentation de 300 %;

Introduction de la cueillette à l'auto pour les ordonnances, plus de 10 000 commandes ont été faites au cours des derniers mois.

« Au cours de la pandémie, les Canadiens sont venus chez Walmart pour leurs besoins en matière de santé, de mieux-être et de pharmacie. Nous étions prêts à les soutenir », déclare Shelly Kiroff, vice-présidente principale, Santé et mieux-être de Walmart Canada. « Puisque 60 % des ménages canadiens habitent à 10 minutes en voiture d'une succursale Walmart, celle-ci devient le fournisseur de soins le plus accessible, offrant des conseils spécialisés et de la compassion lorsqu'il s'agit de questions relatives aux soins de santé. »

En 2020, Walmart Canada a considérablement intensifié sa campagne de vaccination contre la grippe. Le personnel des pharmacies Walmart et des pharmacies Accès pharma affiliées à Walmart a immunisé plus de 180 000 Canadiens et Canadiennes, une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2019.

À la suite des annonces du gouvernement et de discussions avec les parties prenantes des pharmacies d'un bout à l'autre du pays, Walmart Canada est prête à jouer un rôle dans le déploiement de la vaccination contre la COVID-19. Déjà, Walmart Canada a fourni des milliers de tests de COVID-19 en Alberta et en Ontario dans le cadre de programmes pilotes des gouvernements provinciaux auprès de personnes asymptomatiques. Aux États-Unis, Walmart offre déjà la vaccination contre la COVID-19 dans certains magasins et prévoit administrer entre 10 millions et 13 millions de doses par mois à pleine capacité lorsque l'approvisionnement et les allocations le permettront.

En attendant un plan pour inclure les pharmacies afin d'optimiser la distribution des vaccins dans différentes provinces, Walmart Canada a augmenté sa capacité de réfrigération dans son réseau de pharmacies afin de pouvoir contribuer à l'immunisation de la population. De plus, l'entreprise a fait l'achat de congélateurs à très basse température afin de participer au stockage de certaines formules du vaccin.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart.

SOURCE Walmart Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 07:00 et diffusé par :