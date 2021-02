En ligne du 1er au 11 février 2021 - Femmes et filles de science de retour pour une 4e édition réinventée





Le Centre des sciences s'adapte à la situation actuelle et présentera une 4e édition 100% virtuelle de son événement Femmes et filles de science, une présentation de l'UQAM. Tenu dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science de l'ONU, l'événement a pour mission d'allumer une étincelle pour les sciences et les technologies chez les jeunes et de promouvoir les carrières en science et technologie auprès des jeunes filles.

Une édition réinventée pour s'adapter à la pandémie



Selon Statistique Canada, les femmes oeuvrant dans les domaines de sciences et technologie (STGM) représentent moins du quart des effectifs. Pour faire bouger les choses, les éditions précédentes misaient sur des rencontres en personne avec des femmes inspirantes. L'édition 2021 misera plutôt sur la science et la technologie pour présenter des femmes inspirantes de façon virtuelle. Au programme : portraits de pionnières d'hier à aujourd'hui, capsules vidéo en collaboration avec la Faculté des sciences de l'UQAM et même une activité à faire en classe pour les enseignants qui souhaitent participer à l'événement. Finalement, deux discussions en ligne sont prévues : le 9 février avec Jade Raymond, vice-présidente chez Google et responsable de la division Stadia Games & Entertainment et le 11 février avec Kathy Baig, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, quelques heures avant la remise de son doctorat honoris causa par l'École de technologie supérieure.

Un partenariat avec l'UQAM, même à distance



Ce n'est pas la distance qui allait empêcher l'UQAM, notre partenaire présentateur depuis maintenant trois ans, de s'associer à l'événement. Trois étudiantes de cycles supérieurs de la Faculté des sciences, Margaux Dubé, Maggy Lépine et Cindy Paquette, tiennent la vedette de la minisérie de capsules web L'Fabrik qui consiste à relever un défi de prototypage inspiré de notre exposition Fabrik, défis créatifs. De plus, grâce à notre blogue, le public pourra découvrir Beatrix Beisner, une professeure passionnée qui s'intéresse à un sujet aussi vaste qu'important : les lacs du Québec. En effet, selon l'Institut de la statistique du Québec, la province possède plus d'un million de lacs et de cours d'eau, pour la 3e plus importante réserve d'eau douce de la planète.

Vous pouvez joindre l'événement Facebook ou visiter notre site web pour plus de détails. Pour des photos des années précédentes, visitez notre salle de presse électronique.

Le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont TELUS, Volvo, Énergir, The Beat 92.5 et La Presse +

