Lancement de la 33? campagne M'as-tu-vu??





QUÉBEC, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération des transporteurs par autobus lance aujourd'hui la 33e édition de sa campagne en sécurité en transport scolaire, M'as-tu vu??, qui se tiendra du 1er au 14 février 2021. Chaque année, cette campagne rassemble tous les intervenants des milieux scolaires et des transports pour sensibiliser la population à l'importance de l'adoption de comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires.



Encore trop de gens choisissent d'ignorer la signalisation routière et de ne pas ralentir dans une zone scolaire ou à proximité d'un autobus, compromettant la sécurité de nos enfants. Comme la Fédération le rappelle par le biais de la campagne M'as-tu vu?, on peut ignorer bien des choses dans la vie, mais pas un autobus scolaire.

Vous pouvez visionner la vidéo de la 33e campagne M'as-tu vu? en cliquant i ci.

Le transport scolaire au Québec en bref

Quelque 10?000 conducteurs et conductrices d'autobus scolaires formés au Québec.

Plus de 534?000 élèves sont transportés partout dans la province chaque jour.

Depuis 1986, il n'y a eu aucun décès parmi les passagers d'un autobus scolaire âgés de 5 à 17 ans.

Les conducteurs d'autobus, des alliés essentiels

La Fédération des transporteurs par autobus, ses membres et ses partenaires profitent de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel des conducteurs et conductrices d'autobus qui veillent quotidiennement à la sécurité et au bien-être des enfants. Cette année, particulièrement, ils ont répondu «?présents?» et ont continué d'accompagner les écoliers malgré l'ajout d'importantes responsabilités et d'exigences sanitaires liées à la pandémie.

Citations

« La présente année scolaire a été marquée par plusieurs rebondissements qui ont, notamment, affecté le transport des élèves. Je tiens donc à souligner la collaboration des chauffeurs d'autobus qui ont su faire preuve de résilience et d'adaptation. Malgré le contexte de pandémie, la sécurité en transport scolaire demeure au coeur de nos préoccupations. C'est pourquoi votre gouvernement est très fier de se joindre encore cette année à la campagne M'as-tu vu? »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie





«?Le bilan routier, somme toute positif, démontre l'importance de poursuivre les efforts de sensibilisation et de prévention en transport scolaire. La sécurité des écoliers doit rester au coeur des priorités de la population. L'adoption de comportements sécuritaires est primordiale. On n'est jamais trop prudent sur la route, surtout en présence d'autobus scolaires?! »

Stéphane Lefebvre, président du conseil d'administration de la FTA





Source :

Fédération des transporteurs par autobus



Pour tout renseignement :

Frédérique Lorrain

Cellulaire : 450 702-0339

florrain@tactconseil.ca





Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 07:00 et diffusé par :