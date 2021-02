Simpson Thacher va ouvrir un bureau à Bruxelles





Simpson Thacher & Bartlett LLP a annoncé aujourd'hui son projet d'ouvrir un bureau à Bruxelles, en Belgique, cet été.

« À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les entreprises dans la région et à travers le monde feront face à des défis constants pour s'orienter dans un cadre juridique changeant », a déclaré Bill Dougherty, président du comité exécutif de Simpson Thacher. « Le bureau bruxellois complétera la présence de la société à Londres et mettra l'accent sur la fourniture à nos clients de conseils sur les lois et réglementations européennes en matière de concurrence et de contrôle des fusions concernant l'investissement étranger direct devant la Commission européenne, les tribunaux européens et les États membres de l'Union européenne. »

Cette expansion fait suite à l'annonce récente du recrutement par la société d'Antonio Bavasso, un avocat antitrust de premier plan. M. Bavasso, qui a rejoint officiellement Simpson Thacher aujourd'hui, a plus de 20 années d'expérience dans les conseils pour les dossiers de fusions, de comportement et de litiges parmi les plus médiatisés et créant un précédent au niveau international. Il bénéficie de qualifications britanniques et italiennes.

« La pratique mondiale de réglementation antitrust et commerciale de Simpson Thacher est remarquable et je suis ravi de faire partie du projet d'expansion de la société à Bruxelles », a affirmé M. Bavasso. « Cela renforcera davantage les capacités de la société à fournir aux clients des conseils informés et complets pour régler leurs problèmes antitrust, de concurrence et d'investissement étranger direct les plus urgents dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. »

« Notre expansion à Bruxelles complète parfaitement nos activités actuelles à Londres et renforce nos équipes mondiales élargies, chargées des questions transactionnelles et réglementaires, conseillant les clients sur leurs intérêts européens, en particulier suite au Brexit et à la réglementation accélérée des entreprises du numérique et technologiques des deux côtés de l'Atlantique », a précisé Jason Glover, associé directeur du bureau londonien de la société. « Ayant conseillé certaines des entreprises les plus en vue au monde, dont de nombreuses sociétés technologiques de premier plan, sur des questions de concurrence et transactionnelles, M. Bavasso est, grâce à son expérience, extrêmement bien placé pour aider les clients alors qu'ils traversent un environnement en évolution. »

À PROPOS DE SIMPSON THACHER

Simpson Thacher & Bartlett LLP (www.simpsonthacher.com) est l'un des principaux cabinets juridiques internationaux. Créée en 1884, la société compte plus de 1 000 avocats. Elle a son siège social à New York et dispose de bureaux à Pékin, Hong Kong, Houston, Londres, Los Angeles, Palo Alto, São Paulo, Tokyo et Washington, et fournit à ses clients dans le monde entier des conseils juridiques coordonnés et des capacités transactionnelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 06:20 et diffusé par :