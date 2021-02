Altima Dental lance des outils dentaires virtuels à travers le Canada pour les patients et dentistes





Selon NCR Health, l'accommodation est l'une des principales priorités des patients pour leurs soins dentaires1

TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Altima Dental Canada Holdings inc. (Altima Dental), l'un des plus grands et des plus anciens groupes dentaires au Canada, a lancé plusieurs outils dentaires virtuels en s'associant à des développeurs de logiciels, pour rendre les soins dentaires plus accessibles et plus pratiques pour les Canadiens. Son service le plus récent est un outil virtuel de contrôle et de suivi, qui permet aux patients de prendre des photos de leur bouche à domicile, de faire analyser les images par un logiciel d'IA et d'évaluer à distance les options de traitement possibles. Cette innovation permet aux patients de continuer à recevoir des soins dentaires de la plus haute qualité, tout en restant dans le confort de leur maison, et ainsi diminuer le risque de propagation de la COVID-19.

Selon l'Association dentaire canadienne (ADC), les soins bucco-dentaires de routine ne devraient pas être retardés malgré la pandémie2. De plus, seuls 33 % des Canadiens sont susceptibles de se rendre chez leur dentiste pendant cette période3. Il était donc impératif pour Altima Dental de soutenir les patients et les médecins en offrant des outils innovateurs. Altima Dental a développé des outils de télédentisterie tels que Dentist Online, qui offre des solutions virtuelles clés en main pour une variété de besoins dentaires, ainsi que l'outil de contrôle virtuel, tous deux permettant aux dentistes de continuer à fournir des soins à leurs patients tout au long de la pandémie.

« Nos équipes relèvent le défi et développent des méthodes innovantes, qui rendent l'expérience dentaire beaucoup plus personnelle et accessible », a déclaré le Dr George Christodoulou, co-PDG d'Altima Dental. « En ces temps de COVID-19, nous savons que les patients ont des inquiétudes quant à la possibilité d'aller chez le dentiste - et nous sommes conscients que ces craintes ne disparaitront pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous prenons ces inquiétudes à coeur et que nous avons innové et pivoté afin de pouvoir continuer à offrir des soins de très grande qualité à nos patients ».

Le service de contrôle virtuel est actuellement disponible dans sept villes de l'Ontario, dont Mississauga, Port Hope, Russell, Ottawa, Sault Ste. Marie et deux à Toronto (1)(2), avec une nouvelle expansion imminente. L'un des principaux avantages du service pour les dentistes est qu'il leur permet de suivre les traitements orthodontiques à distance, ce qui contribue à garantir l'observance thérapeutique du patient et libère ainsi du temps de chaise pour aider davantage de Canadiens en matière de santé bucco-dentaire.

« En tant qu'organisation dirigée par des dentistes, nous travaillons en partenariat avec des dentistes à travers le Canada, qui, comme nous, sont axés sur la technologie, partagent les mêmes idées, ont le sens des affaires et veulent par-dessus tout, le mieux pour leurs patients », a déclaré le Dr Sven Grail, co-directeur général d'Altima Dental. « L'intégration des services de contrôle virtuels et de Dentist Online était une évolution naturelle pour notre organisation. Nous continuons à voir les effets positifs que ces services ont sur nos patients et nos cliniques, alors que nous nous engageons dans l'évolution de la dentisterie ».

En tant que leader de l'industrie dentaire, Altima Dental prévoit lancer d'autres innovations telles que des outils de prise de rendez-vous en ligne en temps réel et des fonctions de clavardage en direct pour une meilleure assistance aux patients à distance. Les patients et les médecins peuvent avoir accès aux services d'Altima Dental par DentistOnline.ca et AltimaDental.com.

_________________________________ 1 Lagasse, Jeff. In the new age of healthcare consumerism, convenience is king. Healthcare Finance News. Février 2019. https://bit.ly/3o53fVV 2 Canadian Dental Association. Public Statement from the Canadian Dental Association (CDA). Août 2020. https://bit.ly/2LlqKMX 3 Canadian Research Insights Council. CRIC COVID-19 Public Opinion Research Hub. Juin 2020. https://bit.ly/38jCFDZ

À propos d'Altima Dental :

Le groupe Altima Dental Canada Holdings inc. est l'un des plus grands et des plus anciens au Canada. Fondé et dirigé par des dentistes (Dr George Christodoulou et Dr Sven Grail) soucieux de l'engouement pour les soins bucco-dentaires et l'importance d'évoluer tant sur le plan professionnel que privé, Altima Dental se distingue parmi les autres organismes de services dentaires. En s'associant à un groupe dentaire, il est important de conserver sa vision et ses valeurs et de perpétuer son héritage pour les années à venir. Des soins de qualité supérieure, des pratiques cliniques exemplaires et un véritable partenariat avec les dentistes sont au coeur du projet d'Altima.

Pour plus d'informations sur Altima Dental et sur ce qu'un partenariat pourrait signifier pour vous, veuillez consulter le site : altimadental.com

