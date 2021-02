La FECQ adresse ses recommandations en matière d'amélioration de la réussite au collégial





MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) rend public son Avis sur la réussite, alors que le Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) débute aujourd'hui son chantier sur la réussite, qui réunit une multitude d'acteurs du réseau de l'enseignement postsecondaire. Si l'argumentaire de la Fédération ratisse large, c'est évidemment sur la condition étudiante que seront axées ses propositions.

« Ce que nous souhaitons, c'est démontrer que la réussite a plusieurs visages et est propre à chaque personne étudiante. Le réseau collégial doit savoir s'adapter à chacune des réalités humaines pour qui il oeuvre », considère Noémie Veilleux, présidente de la FECQ. Les recommandations décrites dans l'Avis résultent de plusieurs années de réflexion sur le réseau collégial qu'a mené la Fédération au fil de son existence.

THÈMES ABORDÉS

L'impact des méthodes d'enseignement sur la santé psychologique;

L'accessibilité au logement étudiant;

La modernisation de la formation générale;

La consolidation des parcours de continuité (passerelle DEC-BAC);

L'évaluation de l'enseignement;

La mise en oeuvre de la conception universelle de l'apprentissage (CUA);

La mise en place d'une politique institutionnelle d'inclusion des parents-étudiants.

PENSER À DEMAIN

« Les connaissances en matière de réussite, nous les avons, et notre Avis en fait la démonstration. Il importe maintenant de s'arrimer pour mettre en oeuvre des stratégies gagnantes, de manière concertée dans tout le réseau », propose Mme Veilleux.

L'enseignement supérieur sera un levier majeur de la relance sociale et économique du Québec après la pandémie. S'assurer d'avoir des conditions d'études au sein desquelles la réussite est optimale est un moyen essentiel de mettre toutes les chances de notre côté pour assurer le succès de cette relance. « Miser sur l'éducation, pour le futur, c'est se faire un cadeau comme société. Plus la jeunesse détient d'outils pour réussir ses études, plus elle forgera un Québec inspirant », énonce la présidente de la fédération étudiante.

À PROPOS

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

