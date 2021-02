La Banque CIBC et RE/MAX Québec travaillent ensemble pour aider les acheteurs à réaliser leurs ambitions





Ce partenariat complète le réseau d'ententes d'un océan à l'autre entre la Banque CIBC et RE/MAX Canada

TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC est heureuse d'annoncer un nouveau partenariat avec RE/MAX Québec, le dernier d'une série de partenariats avec RE/MAX pour aider les Canadiens à réaliser leurs ambitions d'achat de maison d'un océan à l'autre.

Avec l'aide d'un conseiller en prêts hypothécaires CIBC, les clients ont accès à des conseils d'expert sur les prêts hypothécaires. Le partenariat offre également aux courtiers et aux agents RE/MAX accès aux outils de la Banque CIBC, pour aider leurs clients à évaluer ce qu'ils peuvent se permettre de payer pour acheter une propriété.

Qu'ils achètent leur première maison, leur prochaine maison ou qu'ils envisagent de faire un placement, les clients RE/MAX au Québec pourront profiter des conseils d'experts de la Banque CIBC pour choisir le bon prêt hypothécaire pour répondre à leurs besoins uniques.

« Dans le climat économique actuel, les conseils d'experts sur les options hypothécaires peuvent faciliter le processus d'achat d'une maison, a déclaré Tracy Best, première vice-présidente, Conseils, Services bancaires mobiles, Banque CIBC. Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat afin d'aider les clients du Québec et de l'ensemble du Canada à réaliser leur ambition de posséder une maison. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec la Banque CIBC et son équipe de conseillers mobiles en prêts hypothécaires CIBC. La Banque CIBC jouit d'une solide réputation au Québec, ainsi qu'au Canada, et ses conseillers offrent aux clients des conseils d'expert qui correspondent à leurs objectifs d'achat d'habitation. Ce partenariat nous permettra d'élargir notre gamme de solutions hypothécaires à la disposition des acheteurs et des vendeurs », a déclaré Sylvain Dansereau, vice-président exécutif, RE/MAX Québec.

Ce partenariat complète les ententes existantes de la Banque CIBC avec RE/MAX INTEGRA, soutenant des clients en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, et RE/MAX de l'Ouest canadien, soutenant des clients en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de RE/MAX au Québec

Avec plus de 4 343 courtiers répartis dans 147 agences, RE/MAX met à votre disposition la plus importante force de vente en immobilier au Québec, où ils détiennent 43 % des parts de marché. À l'échelle internationale, RE/MAX compte plus de 120 000 courtiers et est représentée dans près de 110 pays. Depuis 33 ans, RE/MAX soutient Opération Enfant Soleil, un organisme sans but lucratif recueillant des fonds pour aider les enfants malades de la province. Depuis 1988, RE/MAX a amassé 25 millions de dollars pour le perfectionnement des soins pédiatriques offerts aux enfants du Québec.



