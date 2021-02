David Morley se joint à la CDPQ à titre de directeur général et chef régional, Europe





MONTRÉAL, QUÉBEC et LONDRES, ROYAUME-UNI, le 1er février 2021 /PRNewswire/ -- La Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, annonce aujourd'hui la nomination de David Morley à titre de directeur général et chef régional, Europe.

Il dirigera le bureau de Londres et travaillera en étroite collaboration avec les différents responsables de catégories d'actif de la région, tout en siégeant au comité de gestion de CDPQ mondial. David jouera un rôle clé au sein de l'équipe de direction de CDPQ mondial et contribuera à relever de nouvelles occasions d'investissement, à développer des partenariats et à conseiller les sociétés en portefeuille de la CDPQ.

Leader d'influence et avocat distingué, M. Morley a consacré plus de trois décennies à transformer le cabinet Allen & Overy, société établie à Londres et disposant de bureaux satellites à l'international, en une véritable organisation mondiale comptant 45 bureaux dans 31 pays. Plus récemment, il a été président d'une société de placement privé et de financement des litiges, et a créé sa propre société de services-conseils en stratégie et en leadership.

« David est un leader reconnu et inclusif qui amène une très vaste et pertinente expérience à la CDPQ et je suis très heureux qu'il partage son expérience internationale, son leadership et son sens des affaires avec notre équipe de Londres », a dit Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial. « Il jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre du plan stratégique et du modèle d'affaires de CDPQ mondial ? sous-tendus par notre approche axée sur le capital constructif ? alors que nous continuons d'étendre notre présence en Europe. »

« Je suis ravi de me joindre à un groupe d'investissement mondial de premier ordre qui investit de manière patiente et constructive, tout en prenant authentiquement soin de ses clients, de ses gens, de ses partenaires et des communautés dans lesquelles il s'établit », a ajouté David Morley. « C'est pour moi une excellente occasion de collaborer avec une équipe diversifiée de haut calibre dont je partage les valeurs. Je suis impatient de participer aux efforts pour faire de la CDPQ une organisation véritablement mondiale et de contribuer à poursuivre son impact positif et durable sur le monde. »

À propos de David Morley

David s'est joint au cabinet Allen & Overy (A&O) en 1980. Il y est devenu associé en 1988 et y a occupé le poste de chef mondial des activités bancaires pendant cinq ans. En 2003, il a emporté la première de trois élections successives au titre d'associé-directeur mondial (PDG) d'A&O avant d'être élu associé principal mondial (président du conseil) en 2008, poste qu'il a occupé jusqu'en 2016.

Au fil des ans, M. Morley s'est forgé un important réseau de contacts à travers le monde et a reçu un certain nombre de distinctions, y compris le titre de « Senior Partner of the Year » de Legal Week en 2015, le prix de l'accomplissement exceptionnel « Most Innovative Law Firm Leader » décerné par le Financial Times en 2015, le prix « Top Big Law Innovators of Last 50 Years » décerné par The American Lawyer en 2013, ainsi que le prix « Ten Most Influential UK Lawyers » décerné par The Times en 2012. M. Morley est diplômé de l'Université Cambridge.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ)

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables sur le long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à plus de 333 G$. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Pour de plus amples informations : Conrad Harrington, Directeur principal, Relations médias internationales, +1 514 847 5493, charrington@cdpq.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430040/Caisse_de_d_p_t_et_placement_du_Qu_bec_David_Morley_joins_CDPQ_a.jpg

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 02:00 et diffusé par :