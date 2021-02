Omixon et SeqOnce Biosciences annoncent une extension du test AzureSeq-200 CE pour la détection du variant SARS-CoV-2 N501Y par RT-qPCR en une étape





Le test identifie rapidement la mutation N501Y découverte au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil dans les lignées du SARS-CoV-2

BUDAPEST, Hongrie et PASADENA, Californie, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Omixon et SeqOnce Biosciences, Inc. ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle extension du kit universel AzureSeq pour la détection du nouveau variant du coronavirus SARS-CoV-2 N501Y par RT-qPCR en une seule étape. Le test par RT-PCR AzureSeq utilise un tube unique pour la détection des deux allèles N501Y (A23063T) lié à la mutation du gène de la protéine de la spicule (S) ainsi que la detection du gène N1 de la nucléocapside et inclut la ribonucléase P (RNaseP) comme témoin. L'essai utilise des instruments de PCR quantitative (qPCR) courants avec des canaux de détection FAM, HEX, Cy5 et ROX.

La récente flambée des cas de coronavirus à Londres, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, au Danemark, au Portugal, au Brésil et en Afrique du Sud est liée à de nouveaux variants plus infectieux du SARS-CoV-2. La caractéristique commune de ces variants est la mutation N501Y sur la protéine de la spicule. Des études de l'Imperial College estiment que le nouveau variant au Royaume-Uni infecte 50 % de personnes en plus ou augmente le taux de reproduction de 50 %. Les laboratoires ont signalé un plus grand nombre de copies dans les échantillons prélevés sur les personnes infectées par le nouveau variant. On observe un taux de mortalité plus élevé. Cependant, l'on ignore s'il est spécifiquement lié au nouveau variant.

« L'essai AzureSeq N501Y fournit aux représentants de la santé, aux laboratoires cliniques et aux hôpitaux la capacité d'identifier rapidement et de surveiller cet important variant du SARS-CoV-2 », a déclaré Joe Dunham, directeur scientifique chez SeqOnce. « Nous avons décidé de cibler également le gène N1 afin que l'essai puisse être utilisé dans la détection en première ligne, ainsi que dans l'identification d'échantillons qui ont déjà été testés positifs. »

Plusieurs pays européens ont détecté un nombre croissant de nouveaux variants et un suivi précoce de l'apparition et de l'évolution de ces nouveaux variants peut aider les autorités à maintenir ou à mettre en place rapidement des mesures de lutte spécifique

Le kit AzureSeq-200 CE IVD est un kit de détection en une seule étape qui peut être utilisé avec ou sans extraction des ARN pour la détection du SARS-CoV-2. L'avantage d'AzureSeq-200 CE IVD est un temps d'exécution réduit de 90 minutes en mode sans extraction d'ARN. La nouvelle extension permet de suivre la progression des 2 variants et de rapporter cela en tant qu'estimation de première ligne aux autorités afin qu'elles prennent les décisions appropriées

Pour tout complément d'information sur notre kit AzureSeq-200 CE IVD ou nos devis, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse azureseq.support@omixon.com ou appelez le +36-70-67-27-551

À propos d'Omixon

Omixon est une société de diagnostic moléculaire globale basée à Budapest. Omixon est le distributeur exclusif du kit AzureSeq-200 CE IVD ainsi que de son extension en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

À propos de SeqOnce Biosciences, Inc.

SeqOnce Biosciences est une société de génomique des sciences de la vie qui développe des produits innovants pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) ainsi que des technologies qui répondent à des besoins critiques sur les marchés cliniques et de la recherche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://seqonce.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1428016/Omixon_Biocomputing.jpg

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 02:00 et diffusé par :