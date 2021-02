Crypto Broker AG, la division de courtage du groupe Crypto Finance, reçoit la licence de maison de titres de la FINMA





Le groupe Crypto Finance, l'un des principaux acteurs du secteur financier dans le domaine des actifs numériques, est heureux d'annoncer que sa filiale de courtage, Crypto Broker AG, a obtenu une licence de maison de titres de la FINMA. La licence permettra au groupe Crypto Finance de commencer à offrir de nouveaux produits, services et fonctionnalités sur sa plateforme de négociation, qui répondront tous aux normes garanties par la surveillance prudentielle réglementaire. Au fur et à mesure que la demande s'accélère, les clients institutionnels peuvent faire confiance à une contrepartie agréée et experte pour étendre leurs activités dans le domaine des actifs cryptographiques et numériques.

ZURICH, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Crypto Broker AG, la société de courtage du groupe Crypto Finance, a obtenu de la FINMA, l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers, une licence de maison de titres dotée d'un système de négociation bilatérale. La licence est une reconnaissance de l'approche professionnelle sans failles du groupe en matière de négociation de crypto-actifs, de fourniture de liquidités et d'innovation dans les services financiers, ce qui en fait un partenaire commercial de choix pour les investisseurs institutionnels et les principaux acteurs financiers. Cette étape importante vient couronner une année précédente fructueuse pour le groupe, le courtage négociant plus d'un milliard de dollars en actifs en 2020.

Crypto Finance est l'un des rares courtiers en cryptomonnaies au monde à remplir les conditions d'octroi de licences imposées aux maisons de titres actives sur les marchés financiers établis. Une fois en vigueur, cette licence apporte également un nouveau potentiel commercial dans la négociation des jetons de sécurité.

« L'octroi de la licence de maison de titres pour notre société de courtage constitue un moment crucial pour nous. Cela signifie que nous serons en mesure d'offrir nos services professionnels ? et réglementés ? à davantage d'institutions financières, ce qui leur permettra d'entrer dans cette nouvelle catégorie d'actifs. La licence reconnaît également le dévouement et l'expertise de notre équipe », a déclaré Jan Brzezek, fondateur et PDG du groupe Crypto Finance.

Rupertus Rothenhaeuser, PDG de Crypto Broker AG, a ajouté : « L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de la vision du groupe Crypto Finance : proposer des produits et services professionnels au monde numérique en constante évolution. Compte tenu de la croissance exponentielle des activités liées aux actifs numériques avec nos clients l'an dernier, nous prévoyons une expansion continue des activités en 2021. »

Le groupe Crypto Finance offre aux banques et aux investisseurs professionnels une gamme complète de services sécurisés et fiables, uniques dans le domaine des actifs numériques d'aujourd'hui. Le groupe fournit des services de gestion de crypto-actifs et de courtage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et réglementés par la FINMA, ainsi que des infrastructures de stockage et des solutions de tokenisation. www.cryptofinance.ch

