Cytiva acquiert Vanrx Pharmasystems, une entreprise canadienne innovatrice spécialisée dans le remplissage aseptique





- Cytiva va désormais fournir des solutions « à injection d'idées » aux clients et au marché.

- Cet ajout au portefeuille soutient la tendance mondiale à la production de lots plus petits et l'avènement de thérapies personnalisées.

- Il s'agit de la première acquisition par l'entreprise depuis qu'elle a changé son nom pour devenir Cytiva en avril 2020.

AMERSHAM, Royaume-Uni, 1er février 2021 /CNW/ - Cytiva a fait l'acquisition de Vanrx Pharmasystems, une entreprise canadienne qui fabrique des machines robotisées conçues pour le remplissage aseptique accéléré et à risque réduit de flacons, de seringues et de cartouches à l'intention des patients.

Il s'agit de la première acquisition par Cytiva. Emmanuel Ligner, président et chef de la direction de Cytiva, a déclaré : « Depuis que nous sommes devenus une entreprise de Danaher en avril 2020, nous avons commencé à stimuler l'innovation et à réinvestir dans l'entreprise au profit de nos clients et de leurs patients. Nous sommes ravis d'accueillir les associés de Vanrx dans notre famille et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour trouver des solutions pertinentes pour les fabricants de bioproduits. »

Le portefeuille Vanrx complète les solutions de capacité de fabrication de Cytiva. Les avancées les plus importantes portaient jusqu'à maintenant sur les substances médicamenteuses, mais cette innovation est axée sur les produits médicamenteux, qui constituent la nécessaire dernière étape avant la distribution aux patients. Les tendances mondiales vers des lots plus petits et des thérapies personnalisées modifient le marché croissant des bioproduits, évalué à 300 milliards de dollars américains [1]. Les procédés biotechnologiques doivent inclure des solutions de remplissage aseptique à toutes les étapes.

Olivier Loeillot, vice-président et chef de BioProcessus, Cytiva, a déclaré : « Grâce à l'ajout de Vanrx dans notre portefeuille déjà solide, Cytiva devient la première entreprise de biotechnologie à « injection d'idées ». De la mise au point d'un médicament, en passant par la production d'une substance médicamenteuse, jusqu'à sa transformation en produit médicamenteux, nous pouvons aider les fabricants de bioproduits à offrir plus rapidement aux patients les traitements dont ils ont besoin. Vanrx améliorera les plates-formes FlexFactory de Cytiva et les installations modulaires de KUBio, ce qui nous permettra d'accélérer la fabrication de bioproduits du début du processus, jusqu'à la fin. »

Les produits phares de Vanrx sont le SA25 Aseptic Filling Workcell et le Microcell Vial Filler, qui automatisent le remplissage aseptique à l'aide de robots dans des isolateurs fermés, sans aucune intervention humaine. Ces systèmes normalisés et flexibles offrent un moyen rapide et efficace d'assurer les capacités de remplissage, soit la dernière étape de la fabrication de produits biopharmaceutiques cliniques et commerciaux. L'entreprise compte parmi ses clients les principales entreprises biopharmaceutiques.

Vanrx a été fondé en 2007 par Chris Procyshyn et Ross Gold et compte actuellement plus de 120 associés, qui se sont tous vu offrir un emploi chez Cytiva.

Chris Procyshyn, cofondateur et PDG de Vanrx, a déclaré : « Nous avons créé Vanrx pour permettre à chaque entreprise de fabriquer des traitements par injection sûrs et rentables. Notre propre expérience nous a appris que de nouvelles technologies sont nécessaires pour appuyer les thérapies de la prochaine génération et la médecine personnalisée.

« Cytiva est le foyer parfait pour accueillir ce que nous avons construit. Grâce à leur portée, nous serons en mesure d'aider nos clients actuels et futurs à changer la vie d'encore plus de patients dans le monde entier. »

