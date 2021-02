Notice relative à une alliance commerciale entre BSMO Co., Ltd. et SBI Africa Co., Ltd.





BSMO Co., Ltd. (Siège : Minato-ku, Tokyo, Administrateur délégué : Tadashi Shimizu, ci-après « BSMO ») a annoncé aujourd'hui que BSMO avait conclu un accord d'alliance commerciale avec SBI Africa Co., Ltd. (Siège : Minato-ku, Tokyo, Administrateur délégué : Tomoya Kitagawa, ci-après « SBI Africa »).

1. Contexte

En tant que pionnier dans le domaine du marketing SNS, BSMO, en utilisant de manière optimale l'expertise et de la technologie de marketing D2C x SNS, fournit des services de « Growth Hacking » à guichet unique aux entreprises d'e-commerce D2C et facilite la livraison de produits et de services japonais de haute qualité dans le monde.

La population de l'Afrique, où de nombreux pays émergents sont situés, devrait doubler et passer de 1,06 milliard en 2019 à 2,11 milliards de personnes en 2050, d'après les dernières projections des Nations unies.

Avec la croissance rapide de la population et de l'économie dans les pays africains, le taux d'utilisation d'automobiles augmente chaque année, stimulant fortement la demande pour des voitures d'occasion peu coûteuses et fiables en provenance du Japon.

En formant une alliance commerciale avec SBI Africa, qui exporte des voitures d'occasion japonaises vers les pays émergents, BSMO fournira son expertise et sa technologie de marketing D2C x SNS au SBI Group afin de renforcer les exportations D2C en Afrique, améliorant ainsi la rentabilité et les valeurs d'entreprise des deux parties.

2. Détails de l'alliance commerciale

(1) Amélioration de la qualité des produits et services de SBI Africa grâce à la fourniture de recherches de marketing, de stratégies de publicité, de stratégies de mesure, de stratégies de conception, d'analyses IA, de services d'exploitation et de services de soutien à la clientèle.

(2) Amélioration de la rentabilité et de la valeur de marque des deux parties dans la région africaine via des ventes conjointes de produits et services affiliés BSMO sur le site Web d'e-commerce transfrontalier de SBI Africa.

(3) Fourniture conjointe de services de développement de systèmes et de stratégie de marketing aux entreprises japonaises exerçant leurs activités en Afrique.

(4) Amélioration de la rentabilité de BSMO et des capacités de marketing du SBI Group, via l'introduction par BSMO de sa technologie et de son expertise en marketing au SBI Group, etc.

[Présentation de l'entreprise]

Nom BSMO Co., Ltd. Adresse 1-17-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo Toranomon Hills Business Tower 14th floor Représentant Tadashi Shimizu Description des activités Activité de marketing D2C, activité de « Growth Hacking » mondial utilisant SNS, activité de promotion d'image de marque, activité de médias, activité de développement de systèmes, activité de développement d'intelligence artificielle (IA), etc.

Nom SBI Africa Co., Ltd. Adresse 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo Izumi Garden Tower 15F Représentant Tomoya Kitagawa Description des activités Activité d'exportation de voitures d'occasion issues du marché national à l'étranger, activité de prestation de services financiers en partenariat avec des institutions financières étrangères, investissements à risque ciblant la région africaine, etc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

