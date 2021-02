L'Assemblée nationale reprend ses travaux





QUÉBEC, le 31 janv. 2021 /CNW Telbec/ - De concert avec les groupes parlementaires et les députés indépendants, le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, annonce que les travaux parlementaires reprendront le mardi 2 février prochain à la salle de l'Assemblée nationale à 9 h 40. La période de questions et de réponses orales suivra vers 14 heures ce même jour. Dans le respect des directives de la Santé publique, les parlementaires siégeront à nombre réduit, soit 37 élus et élues.

Afin de respecter les recommandations émises par la Direction de la Santé publique, des mesures additionnelles ont été prises, notamment le port obligatoire du masque de procédure à l'intérieur des édifices et lors des travaux parlementaires, sauf pour les personnes qui président les séances ou qui prennent la parole. Des plexiglas ont également été ajoutés dans toutes les salles de délibération incluant la salle de l'Assemblée nationale. L'horaire des travaux parlementaires a aussi été ajusté afin de limiter les déplacements pour respecter le couvre-feu. Les séances des commissions parlementaires pour tenir des auditions publiques se dérouleront de manière virtuelle. Quant aux études détaillées de projets de loi, les commissions les réaliseront à l'Assemblée tout en réduisant le nombre de députés y participant.

L'entente entérinée par les députés sera en vigueur pour les trois prochaines semaines. Celle-ci sera réévaluée selon l'évolution de la situation.

Les travaux parlementaires seront diffusés en direct sur le Canal de l'Assemblée nationale et dans son site Internet à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/en-direct-webdiffusion.html.

Source et renseignements

Laurie Gosselin-Bélanger

Conseillère en communication et relation médias

Téléphone : 418 643-1992, poste 71093

Courriel : laurie.gosselin-belanger@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Communiqué envoyé le 31 janvier 2021 à 17:43 et diffusé par :