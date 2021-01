Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une séance d'information technique destinée aux médias au cours de laquelle la sous-ministre adjointe à la Direction générale de la surveillance, de la planification, de la coordination,...

En tant qu'administratrice en chef de la santé publique du Canada, l'une de mes grandes priorités est de faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens disposent d'information pertinente, précise et basée sur des données probantes afin de leur...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 223 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 262 583 personnes infectées. Parmi celles-ci, 238 648 sont rétablies. Elles font également état de...