Janssen : les nouvelles données de l'étude CHRYSALIS sur l'amivantamab révèlent une activité clinique soutenue et des réponses durables chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique ou non résécable avec mutations d'insertion de l'EGFR sur l'exon 20

Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson annoncent ce jour de nouvelles données de l'étude de Phase 1 CHRYSALIS visant à évaluer l'amivantamab chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ou non résécable avec des mutations d'insertion de l'exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.1 Ces données ont été présentées pour la première fois à l'occasion de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon (WCLC) 2020 organisée à Singapour par l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC). Les principaux résultats obtenus ont montré une activité soutenue et des réponses durables avec un profil d'innocuité tolérable et gérable (Résumé #3031) chez des patients atteints d'un CPNPC causé par des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR - mutation pour laquelle il n'existe actuellement aucune thérapie ciblée.1,2,3

L'amivantamab est un anticorps humain bispécifique expérimental de l'EGFR et du MET ayant une activité de direction des cellules immunitaires qui cible l'activation et la résistance aux mutations et amplifications EGFR et MET.4,5,6,7 Janssen a déposé des demandes d'autorisation en Europe et aux États-Unis pour l'amivantamab en vue de traiter les patients atteints d'un CPNPC muté par insertion de l'exon 20 de l'EGFR et dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.8,9 Ces soumissions représentent les toute premières demandes réglementaires pour un traitement des patients atteints d'un CPNPC muté par insertion de l'exon 20 de l'EGFR.10

« Il existe un besoin important de nouvelles options de traitement pour les patients atteints de CPNPC et de mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, dont la maladie ne répond habituellement pas bien à la chimiothérapie et aux inhibiteurs de la tyrosine kinase utilisés pour traiter d'autres mutations de l'EGFR » explique le Dr Joshua K. Sabari, du Perlmutter Cancer Centre de l'Université de New York Langone. « Les résultats de l'étude CHRYSALIS présentés aujourd'hui démontrent le potentiel que présente l'amivantamab pour répondre à ce besoin critique non satisfait et apporter un bénéfice clinique significatif aux patients ».

Au cours de cette analyse de l'étude CHRYSALIS de Phase 1, les chercheurs ont évalué l'efficacité et l'innocuité de l'amivantamab chez des patients atteints de CPNPC et présentant des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR qui avaient progressé lors d'une chimiothérapie antérieure à base de platine et qui ont été traités à la dose recommandée de Phase 2 (RP2D de 1050 mg [1400 mg pour les patients de poids ?80 kg] d'amivantamab).1 Le principal critère d'évaluation était la réponse à la maladie en utilisant le taux de réponse global (TRG), sur la base des Critères d'évaluation des réponses dans les tumeurs solides, version 1.1* (RECIST v1.1).1 Les autres critères d'évaluation comprenaient la durée de réponse (DR), le taux de bénéfice clinique (TBC), la survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG).1,11 Au sein de la cohorte d'efficacité post-platine (n=81), le TRG évalué en aveugle par le comité d'examen indépendant central était de 40 % (n=32, 95 % IC, 29 - 51), trois patients (4 %) ayant présenté une réponse complète et 29 patients (36 %) une réponse partielle (RP).1 Les réponses étaient durables, avec une durée médiane de 11,1 mois (95 % IC, 6,9 - non atteint), 63 % (n=20/32) présentant une réponse d'une durée de six mois ou plus.1 La durée médiane de SSP était de 8,3 mois (95 % IC, 6,5 - 10,9) et la survie globale médiane était de 22,8 mois (95 % IC, 14,6 - non atteint).1 Le taux de bénéfice clinique (?RP ou maladie stable ?11 semaines) était de 74 % (95 % IC, 63 - 83).1

Parmi les patients traités à l'amivantamab en monothérapie (n=114) à la RP2D, les effets indésirables (EI) les plus fréquents durant le traitement ont été les éruptions cutanées (86 %), les réactions liées à la perfusion (RLP, 66 %) et la paronychie (45 %).1 Les autres EI signalés comprenaient la stomatite (21 %) et le prurit (17 %).1 Des EI de grade ?3 ont été signalés chez 35 % des patients, dont 16 % ont été considérés comme associés au traitement, les éruptions cutanées (4 %) et les RLP (3 %) étant les plus fréquents.1 Aucun décès lié au traitement n'a été signalé.1 L'incidence des EI liés au traitement ayant mené à une réduction de la dose et à l'arrêt du traitement était de 13 % et de 4 %, respectivement.1

« Les données présentées aujourd'hui démontrent une nouvelle fois le potentiel de l'amivantamab en tant que thérapie ciblée pour une population de patients porteurs d'une mutation très résistante et qui ont un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques » a déclaré le Dr Joaquín Casariego, chef du domaine thérapeutique Oncologie pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Janssen-Cilag, S.A. « Nous sommes déterminés à explorer de manière plus approfondie le rôle que cette innovation est susceptible de jouer pour répondre au besoin non satisfait de nombreux autres patients et de leurs familles ».

Les mutations de l'EGFR, qui causent des tumeurs en provoquant une croissance et une division non contrôlées des cellules cancéreuses,12 sont parmi les plus courantes du CPNPC.13 Les mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR sont le troisième type de mutations EGFR primaires en termes de prévalence et représentent 3,7 à 10 % de l'ensemble des mutations de l'EGFR. 3,14 Souvent, ces mutations ne sont pas détectées en raison du recours limité aux tests de séquençage de prochaine génération (NGS).2,15 D'autres données commandées par Janssen et présentées à la Conférence WCLC (Résumé #3399) ont révélé que les tests génétiques par réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ne détecteraient pas 50 % ou plus des tumeurs présentant des mutations de l'exon 20 de l'EGFR.16

Une courte présentation orale commandée par Janssen et donnée à la Conférence WCLC (Résumé #3390) insiste sur la nécessité de nouveaux traitements, car le cancer provoqué par des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR ne répond généralement pas aux traitements par ITK de l'EGFR autorisés et présente un pronostic moins favorable comparé à un cancer causé par des mutations plus courantes de l'EGFR, telles les délétions de l'exon 19 ou substitutions du L858R.17 Après un suivi médian de 34 mois, les patients porteurs de mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR présentaient un risque de décès 75 % plus élevé. L'étude a également établi que le taux de survie à cinq ans pour les mutations d'insertion de l'exon 20 est de 8 %, contre 19 % pour les autres mutations de l'EGFR.17

Janssen a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l'amivantamab auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en décembre 2020.9 Le programme de développement clinique de l'amivantamab dans le traitement du CPNPC avancé non traité avec mutations de l'EGFR inclut les essais de combinaison MARIPOSA et PAPILLON de Phase 3.18,19

*RECIST (version 1.1) désigne les critères d'évaluation des réponses dans les tumeurs solides, qui sont une méthode standardisée pour mesurer comment les tumeurs solides répondent à un traitement et indiquent si les tumeurs rétrécissent, gardent la même taille ou grandissent.20

À propos de l'étude de Phase 1 CHRYSALIS21

CHRYSALIS (NCT02609776) est la première étude multicentrique et ouverte chez l'homme visant à évaluer l'innocuité, la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire de l'amivantamab en monothérapie et en association avec le lazertinib ou la chimiothérapie pour le traitement du CPNPC**. L'étude prévoit le recrutement de 460 patients atteints d'un CPNPC avancé. L'étude comporte deux parties. La première partie consiste en une monothérapie à l'amivantamab et des augmentations de dose en combinaison et la seconde partie consiste en une monothérapie à l'amivantamab et des augmentations de dose en combinaison et des extensions.

**En 2018, Janssen a signé un accord de licence et de collaboration avec Yuhan Corporation pour le développement du lazertinib.

À propos d'amivantamab

L'amivantamab est un anticorps humain bispécifique EGFR-MET expérimental ayant une activité de direction des cellules immunitaires qui cible l'activation et la résistance aux mutations EGFR et aux mutations et amplifications MET. 4,5,6,7 L'amivantamab est étudié en monothérapie chez les patients présentant des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR. L'amivantamab est également étudié en combinaison avec le lazertinib, un ITK de troisième génération,22 chez les patients adultes atteints d'un CPNPC avancé.21 La production et le développement de l'anticorps ont suivi l'accord de licence de Janssen Biotech, Inc. avec Genmab pour l'utilisation de sa plateforme technologique DuoBody®.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC)

En Europe, on estime que plus de 470 000 cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués en 2018, dont environ 85 % de CPNPC.23,24 Le cancer du poumon est le principal facteur de mortalité par cancer en Europe, dépassant en nombre de décès le cancer du sein et le cancer de la prostate réunis.25 Les principaux sous-types de CPNPC sont l'adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules.26 Parmi les mutations pilotes les plus courantes du CPNPC figurent les altérations de l'EGFR, qui est un récepteur de la tyrosine kinase qui contribue à la croissance et à la division des cellules.12 Les mutations EGFR sont présentes chez 10-15 % des patients atteints d'adénocarcinome lié à un CPNPC, et 40-50 % des patients asiatiques.27 Le taux de survie à cinq ans de tous les patients atteints de CPNPC métastatique et de mutations de l'EGFR traités par ITK de l'EGFR est inférieur à 20 %.28,29 La survie globale médiane estimée pour les patients atteints d'un CPNPC et présentant des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR est plus courte que chez les patients présentant des délétions de l'exon 19 ou des substitutions du L858R.28

DuoBody® est une marque déposée de Genmab A/S.

