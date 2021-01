Soutien à l'écosystème québécois d'accélération d'entreprises - Appui financier de 12,5 M$ au Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec





QUÉBEC, le 30 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde la somme de 12,5 millions de dollars sur trois ans au Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec (MAIN) pour la poursuite du projet Service d'accompagnement pour PME innovantes et technologiques (PMEit). L'organisme pourra ainsi accompagner 375 entreprises supplémentaires.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet PMEit est un service novateur et unique au Canada, qui permet d'accompagner et d'aider les entreprises technologiques innovantes les plus prometteuses afin qu'elles passent rapidement de la phase de commercialisation à celle de croissance. Offert sous la forme d'un parcours sur mesure, ce projet met en commun les ressources de réseaux d'accélérateurs et d'incubateurs du Québec (accompagnateurs, experts, professionnels, etc.) pour répondre aux besoins spécialisés de chacune des entreprises accompagnées.

Citations :

« Il y a de belles initiatives qui voient le jour au Québec pour accompagner les entreprises innovantes et technologiques. Le projet PMEit du MAIN, soutenu par le gouvernement, en fait partie. C'est un levier efficace pour accélérer les investissements, augmenter le chiffre d'affaires des entreprises accompagnées et faciliter leur accès au financement. Grâce à la grande mobilisation du milieu, nous pouvons les propulser toujours plus loin, et ce, au bénéfice de l'économie de toutes les régions. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous avons besoin de l'inventivité et de l'audace de nos nouveaux entrepreneurs pour accélérer l'innovation et accroître notre richesse collective. Les projets d'accompagnement comme PMEit stimulent la fibre entrepreneuriale du Québec. C'est le genre d'initiative que l'on doit soutenir pour aider les entrepreneurs dans un contexte de relance économique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Ce projet met l'entrepreneur au coeur de l'accompagnement et préserve la relation de confiance avec l'incubateur ou l'accélérateur d'attache. Il encourage aussi le développement des compétences par les pairs en mettant à profit l'ensemble des ressources du réseau. »

Louis-Félix Binette, directeur général du MAIN

« Aider les entreprises à naître, à grandir et à réussir aux quatre coins de la province est essentiel pour hisser le Québec parmi les sociétés les plus innovantes et prospères. Nos accélérateurs poursuivent cette mission avec brio, propulsés eux-mêmes par le MAIN et un gouvernement qui comprend et favorise l'entrepreneuriat technologique et social. Cet appui financier jouera un rôle décisif pour de nombreuses PME, leur permettant de devenir des championnes de la croissance et de partir à la conquête du monde. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec

Faits saillants :

Fondé en 2016, le MAIN a pour mission d'accroître la cohésion et l'efficacité de l'écosystème des incubateurs et des accélérateurs pour décupler la force de ses actions auprès des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

En 2017-2018, le gouvernement du Québec a versé 8 millions de dollars au MAIN afin de lancer le projet pilote PMEit.

En tout, 171 entreprises à fort potentiel de croissance issues de différents secteurs d'activité ont ainsi bénéficié d'un accompagnement. Grâce au projet pilote, près de 500 emplois ont été créés et plus de 55 millions de dollars en revenus ont été générés par les entreprises participantes, lesquelles ont vu leur chiffre d'affaires croître de 59 %.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional

Communiqué envoyé le 30 janvier 2021 à 11:02 et diffusé par :