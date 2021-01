Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

MISE À JOUR : 30 janvier 2021 - Pharmascience Inc. rappelle de nouveaux lots de produits en vente libre contenant de la ranitidine. Pharmascience Inc. rappelle 23 autres lots de produits en vente libre contenant de la ranitidine (comprimés de 75 mg)...

Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 367 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 261 360 personnes infectées. Parmi celles-ci, 237 088 sont rétablies. Elles font également état de 46...