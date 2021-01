Inauguration du nouveau complexe d'hospitalisation rapide de Saint-Eustache





QUÉBEC, le 30 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, souligne, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture du nouveau complexe d'hospitalisation rapide de Saint-Eustache.

Amorcé à la fin septembre 2020, ce projet vise à doter l'Hôpital de Saint-Eustache d'une construction temporaire à assemblage rapide pour ajouter des lits de soins, notamment en raison du contexte de la pandémie qui accentue les besoins.

Le complexe accueille ses premiers usagers dès aujourd'hui. Le bâtiment temporaire est relié à l'Hôpital de Saint-Eustache par une passerelle et comprend toutes les infrastructures nécessaires aux soins des clientèles. Le nouveau complexe d'hospitalisation comprend 62 alcôves (chambres) individuelles.

Les patients qui doivent subir une chirurgie et ou une chirurgie d'un jour seront transférés dans le complexe, ce qui permettra de libérer des espaces et d'ajouter des lits d'hospitalisation à l'Hôpital de Saint-Eustache, dans le but notamment d'accueillir plus aisément la clientèle présentant des symptômes de la COVID-19.

Il s'agit d'ailleurs d'un premier pas vers la modernisation de l'hôpital, un projet qui se concrétisera au cours des prochaines années. Rappelons que ce grand projet inclut la modernisation de l'urgence, la construction d'une nouvelle unité de soins de courte durée afin de pallier le manque actuel de lits et le réaménagement des unités de soins actuelles afin de réduire le nombre de chambres à plusieurs lits.

Citations :

« Réalisée en plein contexte d'urgence sanitaire, la construction de ce complexe nous donne l'occasion d'améliorer l'organisation des soins dès cet hiver. À court terme, il devenait nécessaire de mettre en place une solution rapide. Ce projet reflète notre volonté de nous inspirer des meilleures idées possibles pour bonifier le réseau de la santé et des services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fier de souligner les efforts qui ont été déployés, en très peu de temps, afin d'améliorer les soins et les services à l'Hôpital de Saint-Eustache. Le résultat de ce travail d'une grande ampleur permettra aux patients et aux équipes de soins de bénéficier d'installations d'une qualité hospitalière, dans un milieu sécuritaire et adapté. La communauté pourra ainsi bénéficier de la première structure de ce genre au Québec pour des besoins d'hospitalisation. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette

Faits saillants :

Le projet de construction a été réalisé en quatre mois seulement, au coût de près de 19 M$.

Soulignons que les travaux de construction d'un projet similaire à Saint-Jérôme se poursuivent et que son ouverture se fera dans les prochaines semaines.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 30 janvier 2021 à 09:00 et diffusé par :