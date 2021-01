Mise en garde au sujet de la salubrité des aliments - Certains produits de marque Isagenix visés par un rappel et vendus au moyen de différents sites Internet pourraient être dangereux en raison d'un enrichissement des vitamines excédentaires

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avertit le public de ne pas acheter ni consommer les produits de marque Isagenix rappelés les 31 octobre 2020, le 7 novembre 2020 et 14 novembre 2020 en raison d'un enrichissement des vitamines...

Incyte annonce un avis favorable du CHMP sur le pemigatinib pour le traitement d'adultes atteints d'un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique non résécable, précédemment traité, avec fusion ou réarrangement du récepteur 2 du facteur de...

Abiomed annonce qu'une vaste étude réunissant 356 patients traités avec la pompe cardiaque Impella 5.5 avec SmartAssist dans 16 centres aux Etats-Unis et en Allemagne a montré un taux de survie de 79% à l'explantation. La majorité des patients...