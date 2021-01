OLG annonce son nouveau dirigeant principal, Finances





TORONTO, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Après un processus de recrutement exhaustif, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) annonce la nomination de Pinder Basi à titre de nouveau dirigeant principal, Finances.

« Pinder Basi est un dirigeant expérimenté ayant fait ses preuves en finances et en affaires, et tout particulièrement sur le plan de la croissance, de la rentabilité et de la collaboration, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Les succès qu'il a connus lors de grandes transformations seront un atout alors que nous travaillerons ensemble à préparer OLG pour la reprise après la pandémie, pour la croissance numérique et pour saisir les nouvelles occasions de maximiser la valeur pour nos clients et pour les Ontariens. »

Avant de se joindre à OLG, Pinder Basi était vice-président directeur et dirigeant principal des Finances de Mastermind Toys. Dans le cadre de ses fonctions, M. Basi était un membre clé de l'équipe de direction qui a fait passer Mastermind Toys d'un détaillant torontois à une chaîne nationale comptant des points de vente dans l'ensemble du Canada, avec des activités de commerce électronique en pleine croissance. M. Basi a précédemment occupé un poste de haute direction auprès de Universal Studios Canada, une division de NBC Universal, et a aussi connu du succès en tant que dirigeant dans d'autres secteurs, comme dans celui des biens emballés pour la vente au détail. Il est comptable professionnel agréé (CPA,CA).

« Je suis heureux de me joindre à OLG et j'ai hâte de travailler avec l'équipe d'OLG à un moment si décisif et palpitant pour la Société, a affirmé Pinder Basi. Je crois que mon expérience en croissance d'entreprises dans les secteurs de la vente et du commerce électronique ainsi qu'en distribution de contenu de divertissement aidera OLG au moment où elle définit sa nouvelle orientation stratégique. »

Pinder Basi remplace Lisa Bell-Murray, dirigeante principale, Finances, sortante, qui prend sa retraite après 30 ans de précieux service chez OLG. « Au nom d'OLG, j'aimerais remercier Lisa Bell-Murray pour les nombreuses contributions professionnelles et personnelles qu'elle a apportées à la Société tout au long de son impressionnante carrière, a ajouté M. Hannay. Nous lui souhaitons une excellente retraite. »

Pinder Basi se joindra à OLG le 1er février 2021.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

