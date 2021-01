WestJet suspend ses vols vers le Mexique et les Caraïbes à la demande du gouvernement canadien





CALGARY, AB, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui qu'il suspend temporairement ses vols internationaux vers 14 destinations soleil au Mexique et dans les Caraïbes en réponse à une demande du gouvernement du Canada.

« Le gouvernement en a fait la demande, et nous avons accepté, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Bien que nous sachions que le transport aérien est responsable de moins de 2 % des cas depuis le début de la crise, et encore moins aujourd'hui, nous reconnaissons que la demande du gouvernement du Canada est une mesure de précaution. Nous remarquons également que la très grande majorité des exemptions de mise en quarantaine, bien au-delà de 90 % en réalité, sont reliées aux frontières terrestres et non au transport aérien. Nous avons répondu à la demande du gouvernement, et nous suspendrons notre service vers les destinations au Mexique et dans les Caraïbes. »

À compter du dimanche 31 janvier à 0 h 01 (HE), WestJet suspendra ses services vers les destinations suivantes jusqu'au 30 avril. Au cours des deux semaines suivantes, WestJet s'emploiera à rapatrier au Canada ses invités qui sont déjà en voyage.

Vancouver - Puerto Vallarta

Vancouver - Cancun, Mexique

Vancouver - Cabo San Lucas, Mexique

Calgary - Cabo San Lucas, Mexique

Calgary - Puerto Vallarta, Mexique

Calgary - Cancun, Mexique

Calgary - Liberia, Costa Rica

Edmonton - Cancun, Mexique

Edmonton - Puerto Vallarta, Mexique

Toronto - Cancun, Mexique

Toronto - Puerto Plata, République dominicaine

Toronto - Punta Cana, République dominicaine

Toronto - Kingston, Jamaïque

Toronto - Montego Bay, Jamaïque

Toronto - Liberia, Costa Rica

Toronto - Varadero, Cuba

Toronto - Sainte-Lucie

Toronto - Saint Martin

Toronto - Nassau, Bahamas

Toronto - Bermudes

Edmonton - Mazatlan, Mexique (Swoop)

Edmonton - Puerto Vallarta, Mexique (Swoop)

Toronto - Montego Bay, Jamaïque (Swoop)

Toronto - Cancun, Mexique (Swoop)

Par l'entremise de son programme La sécurité avant tout, le groupe WestJet a mis en oeuvre des mesures de sécurité plus strictes depuis le début de la pandémie et, par conséquent, il n'y a eu aucun cas documenté de transmission de personne à personne à bord des vols de la compagnie aérienne.

« La pandémie a eu des effets dévastateurs sur nos vaillants travailleurs, qui ont fait d'énormes sacrifices tout au long de la pandémie, a poursuivi Ed Sims. Le gouvernement reconnaît à quel point notre industrie a été durement touchée et est conscient de nos efforts pour freiner la propagation du virus. Nous soulignons son soutien exprimé à l'égard de notre compagnie aérienne en tant que partenaire important dans la lutte contre la COVID-19. »

WestJet avisera ses invités qui ont réservé un voyage pendant la période touchée des options qui s'offrent à eux.

À propos de WestJet

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 29 janvier 2021 à 15:58 et diffusé par :