Coup de sonde de la CCMM : les entreprises répondantes du Grand Montréal amorcent leur année sous la pression de la deuxième vague et définissent leurs priorités d'affaires en vue de la relance

MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les faits saillants de son premier coup de sonde de 2021 sur les priorités des entreprises du Grand Montréal pour l'année à venir et sur l'impact des mesures sanitaires en vigueur. Les répondants se sont également prononcés sur l'efficacité et le maintien des mesures d'aide gouvernementale en place et ont défini leurs priorités d'affaires pour la nouvelle année.

Une deuxième vague qui accentue la pression sur des entreprises déjà fragilisées

Les effets de la deuxième vague et des restrictions sanitaires continuent de fragiliser les entreprises répondantes, notamment en ce qui a trait à leur niveau d'endettement. À preuve, plus du quart des répondants ne sont pas convaincus de traverser la crise au-delà de trois mois à un an si les restrictions en vigueur devaient se prolonger.

Au total, plus de 80 % des répondants qui s'identifient en tant que hauts dirigeants ou chefs d'entreprise anticipent que leur niveau d'endettement sera maintenu (53,1 %) ou augmentera (27,1 %) au cours de la prochaine année. Dans cette même catégorie de répondants, moins du quart (21,7 %) prévoit une baisse du niveau d'investissement de son entreprise, et le tiers (31,2 %) envisage de réduire la superficie de ses espaces de bureaux au cours de la prochaine année.

Des mesures d'aide utiles, qui doivent s'adapter aux besoins des entreprises

Les mesures d'aide gouvernementale continuent d'être une bouée de sauvetage pour bon nombre de répondants. À ce titre, plus de la moitié des entreprises qui ont participé au coup de sonde (57,1 %) comptent recourir aux programmes d'aide au cours de la prochaine année, justifiant leur maintien tant que cela sera nécessaire. Au total, 42,7 % des répondants affirment avoir reçu la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), ce qui en fait la mesure d'aide la plus utilisée parmi celles recensées dans le présent coup de sonde.

Le budget à venir du gouvernement du Québec représente une occasion privilégiée de soutenir davantage les entreprises dans ce contexte de crise, en fonction des priorités suivantes des répondants : investir directement dans la relance de l'économie (66,8 %) ; éviter une hausse du fardeau fiscal des entreprises (46,9 %) ; et repenser ou étendre les programmes d'aide existants (42,8 %).

Des priorités d'affaires pour guider la relance

Au-delà de la période actuelle de restrictions sanitaires, les répondants au présent coup de sonde ont défini leurs priorités d'affaires pour la prochaine année. Au premier rang, 64,4 % des répondants expriment la volonté d'investir davantage dans l'innovation et l'amélioration de leur productivité, alors que 59,6 % désirent renforcer le développement des talents à l'interne, notamment par le soutien à la formation continue. Le renforcement de la culture organisationnelle figure au troisième rang des résolutions d'affaires des entreprises sondées, avec 47,5 % des répondants.

Une campagne de vaccination fortement attendue

Dans la foulée du déclenchement de la campagne de vaccination, les entreprises sondées estiment que la vaccination en milieu de travail sera fortement étendue. En effet, 91,7 % des répondants prévoient que la majorité de leurs collègues et employés se feront vacciner contre la COVID-19, et 75,6 % estiment que les employeurs auront un rôle à jouer dans la sensibilisation de leurs employés à la vaccination.

