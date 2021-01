Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce du financement pour des projets d'approvisionnement de drogues plus sécuritaire en Colombie-Britannique

Abiomed annonce qu'une vaste étude réunissant 356 patients traités avec la pompe cardiaque Impella 5.5 avec SmartAssist dans 16 centres aux Etats-Unis et en Allemagne a montré un taux de survie de 79% à l'explantation. La majorité des patients...

Représentant 125 000 travailleuses et travailleurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations concernées par les négociations du secteur public convient les représentants...