L&T Technology Services récompensée dans le cadre des prix BIG Innovation Awards 2021 aux États-Unis





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société de services d'ingénierie de premier plan au niveau mondial, exclusivement axée sur ce domaine, a annoncé que deux de ses solutions digitales avaient été récompensées dans le cadre des prix BIG Innovation Awards 2021 décernés par Business Intelligence Group, dans la catégorie « Produit ».

LTTS a été récompensée pour ses produits innovants - d'une part, Chest rAItm, système de LTTS basé sur l'IA pour l'analyse de radiographie du thorax, conçu pour permettre aux radiologues d'améliorer la vitesse et la précision du diagnostic, et d'autre part le cadre i-BEMS breveté de LTTS pour l'automatisation des bâtiments, qui fonctionne en tant que solution IdO d'entreprise, et qui unifie dans un seul système toutes les opérations d'un même campus.

Il existe un important manque de radiologues à travers le monde, ce qui conduit à des interprétations et décisions tardives, et par conséquent à un délai d'attente plus long pour les patients. La solution assistée par l'IA de LTTS permet aux radiologues de trier rapidement les anomalies issues des radios, de les annoter, et de générer des rapports automatiques. LTTS a été saluée pour avoir créé un produit qui bénéficiera à plusieurs millions de personnes.

LTTS a également été reconnue pour la contextualisation de son offre destinée à s'adapter au scénario de la « nouvelle normalité », et la création d'un nouveau module, i-BEMS Shield, pour un environnement de travail plus sûr. S'inscrivant dans le cadre des solutions de bâtiments intelligents de LTTS pour l'avenir post-COVID, i-BEMS Shield offre des fonctionnalités telles que la détection automatisée de la température, le contrôle de la qualité de l'air dans les bâtiments, ainsi que la surveillance intelligente des règles de distanciation sociale.

Maria Jimenez, directrice de l'exploitation chez Business Intelligence Group, États-Unis, a déclaré : « La pandémie a plus que jamais conduit l'humanité à comprendre le véritable potentiel de la technologie en termes d'influence positive sur nos vies. Ces derniers mois, le monde a été témoin de certaines des plus formidables innovations, notamment avec la démocratisation de l'accès à des technologies médicales de l'ère moderne. Le rôle que jouent les services d'ingénierie dans ces avancées de rupture est à saluer, et nous considérons comme précieuses les contributions constantes de LTTS sur ce front. »

Le Dr Keshab Panda, PDG et directeur général de L&T Technology Services, a confié pour sa part : « Nous sommes heureux d'avoir reçu un prestigieux prix BIG Innovation Award, ce qui témoigne pleinement du travail exemplaire accompli par les ingénieurs de LTTS pour ses clients mondiaux. Forte d'un portefeuille digital exceptionnel, qui inclut plus de 550 brevets technologiques, la société LTTS combine en permanence des idées et innovations avec des investissements dans les technologies de l'ère moderne, afin de proposer des solutions d'ingénierie différenciées, conçues de manière unique pour répondre aux défis que rencontre l'industrie dans les conditions de la vie réelle. Joignant ses forces à celles des leaders éclairés du monde universitaire pour créer des innovations telles que le système d'analyse de radiologie thoracique, LTTS croit en la création d'un écosystème d'excellence permettant de continuer de concevoir via l'ingénierie un changement bénéfique pour la société. »

Les BIG Innovation Awards récompensent les organisations et individus qui donnent vie à de nouvelles idées, issus d'entreprises du monde entier, et sont décernées par un panel d'experts incluant des dirigeants d'entreprise et cadres supérieurs du secteur triés sur le volet.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 53 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des processus. Au 31 décembre 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 000 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 62 laboratoires d'innovation.

