Les 59 organismes communautaires de lutte au décrochage réagissent au Programme de tutorat pour les élèves vulnérables : « Monsieur Roberge, nous aussi, on fait partie de la solution! »

MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En réaction au communiqué du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, annonçant la mise en place d'un programme de tutorat pour les élèves vulnérables, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) déplore que son offre de collaboration au programme ait été ignorée.

Le 9 janvier dernier, dans une lettre adressée personnellement au ministre, le ROCLD a confirmé que les 59 organismes membres sont disponibles pour contribuer à cette importante initiative pour les jeunes. Ces organismes ont une expertise d'intervention spécifique dans le champ du soutien scolaire auprès des enfants et des jeunes en difficulté, en plus de détenir une expertise en formation et en encadrement de tuteurs. De surcroît, les organismes communautaires de lutte au décrochage ont l'avantage d'être déjà actuellement déployés et actifs sur le terrain auprès de 8 000 jeunes dans le respect des consignes sanitaires.

« Je déplore que nous n'ayons aucune écoute du ministre de l'Éducation. Pourquoi exclut-il le communautaire alors qu'on a répondu aux besoins des jeunes depuis le début de la pandémie? Sur le terrain, les intervenants sont en colère de ce mépris à leur égard de la part du ministre et ils demandent des explications », rapporte Mélanie Marsolais, directrice générale du ROCLD. « Aussi, le secteur communautaire peinait déjà, avant cette annonce, à combler ses 2 000 postes de bénévoles en soutien direct aux jeunes. Au niveau des ressources humaines, cela revient à déshabiller Paul pour rhabiller Jean. Monsieur Roberge, nous aussi, on est des partenaires : on fait partie de la solution! », rappelle Mme Marsolais.

Un programme de tutorat? C'est une très bonne idée. Ça fait 30 ans qu'on en fait.

Les organismes communautaires de lutte au décrochage sont des lieux sécuritaires, reconnus et bien implantés dans les milieux depuis 20 à 30 ans. Ils détiennent une solide expertise en soutien scolaire, que ce soit sous forme de tutorat individuel ou d'intervention en petit groupe, tant auprès des jeunes du primaire, du secondaire que des décrocheurs. Ces groupes ont déjà des liens de confiance significatifs établis avec les jeunes, les parents et les écoles. Ils assurent déjà une communication étroite avec les écoles qui leur réfèrent des élèves en précisant les difficultés sur lesquelles il faut travailler. Leur approche tient compte du jeune dans sa globalité, tant pour les défis qu'il peut rencontrer à l'école que dans sa famille. Depuis mars 2020, les organismes ont adapté leurs activités, et ce, dans le plus strict respect des consignes sanitaires. Leur apport est précieux, et ne devrait pas être mis de côté, dans un contexte où le ministère de l'Éducation reconnaît l'importance des besoins des jeunes en soutien scolaire. Il y a de la place pour tout le monde.

À propos du ROCLD

Fondé en 1996, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) compte 59 organismes communautaires autonomes répartis dans quatorze régions du Québec. Ces organismes accompagnent et soutiennent plus de 8?000 jeunes en difficulté chaque année. Le ROCD a pour mission de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes communautaires qui travaillent à la problématique du décrochage scolaire, d'assurer leur représentation en tant qu'interlocuteur privilégié auprès des diverses instances publiques et communautaires, de les soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.

