Propagation de la COVID-19 par aérosol - La santé des salarié·e·s fait encore les frais de l'incohérence du ministre Dubé





MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - D'une voix commune, les présidentes et présidents des organisations syndicales du réseau de la santé et des services sociaux (APTS, FIQ, FIQP, FSQ-CSQ, FSSS-CSN, FP-CSN, SCFP, SQEES-FTQ) dénoncent haut et fort les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) par lesquelles il refuse toujours l'accès au masque N-95 pour les salarié·e·s qui travaillent auprès des patient·e·s porteur·euse·s, ou suspecté·e·s de l'être, de la COVID-19, et ce, malgré le fait que l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) ait reconnu, avec des mois de retard sur d'autres organisations sanitaires, que le virus se propageait par aérosol.

«?Sur la place publique, le ministre Christian Dubé n'arrête pas de mentionner ses inquiétudes pour la santé physique et psychologique des personnes salariées du réseau, mais dans la réalité les directives soutenues par son ministère font plutôt grimper leur niveau d'anxiété quant à leur propre sécurité et celle de leurs proches. Le ministre doit faire preuve de cohérence et rappeler à l'ordre le ministère pour qu'il autorise le port du masque N-95 lorsque le personnel est en contact avec des usager·ère·s atteint·e·s de la COVID-19 ou suspecté·e·s de l'être?», ont déclaré les chef·fe·s syndicaux·les.

Dans un avis publié plus tôt cette année, l'INSPQ a reconnu la propagation par aérosol de la COVID-19. Toutefois, faisant fi du principe de précaution et sapant toute mesure de prévention, il recommande le port du masque N-95 seulement lorsqu'une éclosion devient hors de contrôle. Plutôt que de suivre la procédure (algorithme décisionnel) complexe de l'INSPQ, les organisations syndicales proposent que les personnes salariées utilisent leur jugement professionnel pour décider du port du N-95.

«?Comment peut-on promouvoir l'usage d'un équipement de protection uniquement après une éclosion hors de contrôle? Est-ce qu'un pompier attend que le feu soit hors de contrôle pour mettre son appareil respiratoire? Est-ce qu'une soldate part au front sans casque de protection? Et ce n'est pas une question de rareté du N-95, le ministre a indiqué plusieurs fois qu'on n'en manquait plus. Ajoutons que le MSSS vient d'accorder un contrat de gré à gré de 330 millions de dollars pour en assurer l'approvisionnement. Ce que l'on comprend des décisions du ministère, c'est que la santé de nos membres est le cadet de ses soucis. C'est odieux?», ont ajouté les représentant·e·s des organisations syndicales.

Depuis le début de cette crise, le gouvernement fait appel à la collaboration des organisations syndicales pour passer au travers de la pandémie. Cette collaboration semble toutefois unidirectionnelle, car chaque fois que les représentant·e·s syndicaux·les tentent d'obtenir une amélioration des conditions de santé et de sécurité dans lesquelles travaillent leurs membres, ils et elles se voient opposer une fin de non-recevoir.

«?Le ministre Dubé a l'occasion de prouver qu'il a vraiment à coeur la santé et la sécurité des salarié·e·s du réseau. Il doit faire preuve de leadership et respecter le principe de précaution en matière de prévention et de contrôle des infections. L'avis de l'INSPQ ne peut servir d'excuse à son inaction?», ont conclu les personnes représentantes syndicales.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 29 janvier 2021 à 13:09 et diffusé par :