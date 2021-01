La CAQ doit intervenir d'urgence à Sainte-Élie-de-Caxton





QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La municipalité de Saint Élie-de-Caxton, qui recense environs 2 000 habitants, fait une fois de plus les manchettes cette semaine pour des histoires de bisbilles internes, d'harcèlement psychologique et une vague de démissions au sein de l'appareil municipal. Le reportage de J.E. présenté à TVA hier soir a remis à l'avant-plan ces problèmes au sein de la municipalité.

La porte-parole en matière d'Affaires municipales pour l'opposition officielle, Mme Marie-Claude Nichols, interpelle la ministre Andrée Laforest, ainsi que le député de Maskinongé Simon Allaire, afin que le gouvernement prenne ses responsabilités et agisse rapidement pour retrouver un climat approprié dans la municipalité.

« Suite à mes interventions l'été dernier, la ministre s'était rendue à Sainte-Élie-de-Caxton. Malgré tous les faits, Mme Laforest s'est dite satisfaite de la gestion de la municipalité : « Tout allait bien » selon elle. Mme Laforest et M. Allaire ne peuvent plus être silencieux devant cette situation. Ils doivent être à l'écoute des préoccupations des citoyens et citoyennes de la municipalité. Une intervention doit être faite rapidement, la tutelle doit être considérée. »

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires municipales

Rappelons que deux pétitions totalisant plus de 1000 signataires ont été déposées en novembre 2019 à l'Assemblée nationale par la députée libérale de Verdun, madame Isabelle Melançon, afin d'exiger le départ du maire ou la mise en tutelle de la municipalité. D'ailleurs, le député de Maskinongé, monsieur Simon Allaire, avait refusé de parrainer la pétition au nom des citoyens en mentionnant à l'époque qu'il n'y avait pas d'enjeux quant à la gestion municipale.

