À Kamouraska - Une histoire d'amour





KAMOURASKA, QC, le 29 janv. 2021 /CNW/ - D'un sombre hiver vient une chanson inspirée par la nature, l'espoir, la gentillesse et la communauté. À Kamouraska, une nouvelle ballade de Kristine St-Pierre, s'adresse aux généreux habitants du Bas Saint Laurent, plus précisément à celles et ceux du village historique qui porte ce nom.

Les paroles ont été écrites par St-Pierre et Andrew Caddell et mises sur une mélodie populaire bien connue écrite par Allister MacGillivray du Cap-Breton sous le titre de «Song for the Mira».

Caddell, qui peut tracer ses racines dans le Bas Saint Laurent au 18ème siècle, dit « Quand j'ai entendu les paroles en anglais et cette merveilleuse mélodie, cela m'a fait penser à ma passion pour Kamouraska, et j'étais déterminé à écrire une version française de la chanson. »

Caddell a offert ses paroles à son amie Kristine St-Pierre et elle les a généreusement remodelées et a enregistré une démo de la chanson. Une version studio a suivi, qui est en cours de lancement. La pièce révèle une délicatesse et sensibilité folk enivrante avec Kristine à la voix et guitare acoustique accompagnée du violoncelliste canadien Raphael Weinroth-Browne.

"Song for the Mira" a été enregistrée des dizaines de fois par des musiciens et musiciennes du monde entier. Grâce à la générosité de Allister MacGillivray qui a écrit la chanson en 1973, À Kamouraska a vu le jour. https://www.youtube.com/watch?v=NWOebApBsdM

Kristine St-Pierre est une auteure-compositrice-interprète bilingue à la voix de velours. Cette chansonnière au coeur voyageur charme son public avec ses mélodies folk accrocheuses et l'authenticité de ses textes. https://www.kristinestpierre.com/

À Kamouraska sera disponible sur les plateformes numériques à partir du 29 janvier 2021. Vous pouvez aussi télécharger la chanson sur postedecoute.ca.

Titre: À Kamouraska

Durée: 3:10

Auteurs: Andrew Caddell, Kristine St-Pierre, Allister MacGillivray

Compositeur: Allister MacGillivray

Réalisation: Dean Watson, Kristine St-Pierre

Contenu: 100% canadien

ISRC: CA7PL2000001

