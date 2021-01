Letko Brosseau a l'intention de voter CONTRE la privatisation de Dorel Industries





MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 12,5 % des actions en circulation à droit de vote subalterne de catégorie B de Dorel Industries inc. (« Dorel » ou la « Société ») a réaffirmé aujourd'hui son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Dorel par Cerberus Capital Management, L.P. (« Cerberus ») et les actionnaires de contrôle de la Société (Martin Schwartz, Jeffrey Schwartz, Alan Schwartz et Jeff Segel ou les "Actionnaires de la famille"). Les Actionnaires de la famille détiennent des actions de classe A et B qui représentent environ 20,3 % des actions en circulation de Dorel sur une base économique, et 60,8 % sur une base de vote.

Nous croyons que l'offre de 14,50 $ CA par action proposée par Cerberus et les Actionnaires de la famille est opportuniste et sous-estime considérablement la valeur de la Société. A notre avis, l'évaluation officielle et l'avis sur le caractère équitable préparés par Valeurs Mobilières TD (« TD ») pour Dorel Industries sont trop conservateurs.

Une des méthodes utilisées par TD est une analyse fondée sur les transactions antérieures comparables . À l'aide de cette méthodologie, l'analyse de TD conclut que la valeur des actions de la Société se situerait entre 14,22 $ CA et 23,54 $ CA, soit un point médian de 18,88 $ CA.





Les principales hypothèses entrant dans ce calcul sont les multiples du BAIIA 1 utilisés pour chaque division de Dorel en fonction des transactions réelles des sociétés choisies comme comparables.





Ajustements du BAIIA : TD et la direction de Dorel apportent divers ajustements au BAIIA de la Société des 12 derniers mois, le réduisant de 44,5 millions $ US, soit approximativement 27%. L'incidence sur le calcul de l'évaluation de TD est une réduction d'environ 15 $ CA par action .





Multiples de transactions antérieures comparables : Les multiples du BAIIA que TD a utilisés pour évaluer les segments d'activité individuels de Dorel se situent entre 7 et 10 fois. Les transactions réelles 2 énumérées dans son rapport ont un multiple du BAIIA moyen compris entre 10,9 et 11,7 fois. Si TD avait utilisé le multiple moyen, elle aurait ajouté environ 18 $ CA par action à son évaluation.





Finalement, l'évaluation de TD ajuste le fonds de roulement net hors trésorerie de 113,9 millions $ US, réduisant la valeur estimée de Dorel de 4,50 $ CA par action .





. Ces ajustements totalisent 37,50 $ CA par action. En ajoutant ces éléments à la valeur médiane de 18,88 $ CA par action de TD, la valeur estimée par action est de 56,38 $ CA.

Notre objectif n'est pas de fournir une évaluation précise des actions de Dorel, mais nous notons simplement que les hypothèses de TD semblent conservatrices et en contradiction avec les états financiers et les comparables de la Société, ce qui a pour effet de réduire considérablement son évaluation.

Nous sommes des actionnaires de Dorel depuis plusieurs années. Pour protéger la valeur de notre investissement, nous avons l'intention de voter contre la transaction de privatisation proposée. Nous croyons fermement au potentiel à long terme de la Société. Les Actionnaires de la famille partagent notre point de vue puisqu'ils planifient de demeurer actionnaires de la Société.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. L'entreprise gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

__________________________________ 1 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements 2 24 transactions sont énumérées dans le rapport de TD : les multiples moyens pour les divisions Maison, Produits de puériculture et Sports sont respectivement de 11,7 fois, 11,1 et 10,9

