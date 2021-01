Le gouvernement du Canada annonce son soutien à des programmes d'efficacité énergétique au Manitoba





OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens prennent des mesures pour lutter contre les changements climatiques dans leurs collectivités même en pleine pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada soutient dans tout le pays des projets qui réduisent la pollution, aident les Canadiens à économiser sur les coûts énergétiques et créent de bons emplois.

Aujourd'hui, le représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi d'environ 32,3 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone afin d'appuyer les programmes liés au gaz naturel offerts par l'organisme Efficacité Manitoba, une nouvelle société d'État créée par le gouvernement du Manitoba. Ces programmes permettront de réduire la consommation de gaz naturel et les émissions de gaz à effet de serre en offrant des rabais et des incitatifs pour les équipements à haut rendement énergétique et les mesures de modernisation. La province du Manitoba, par l'intermédiaire d'Efficacité Manitoba, octroie également environ 32,3 millions de dollars à ce projet.

L'investissement dans Efficacité Manitoba permettra de soutenir un certain nombre d'initiatives. Les programmes résidentiels sont conçus pour réduire la consommation de gaz naturel des ménages en offrant aux clients des rabais, des incitatifs et des renseignements pour les encourager à rendre leur maison plus écoénergétique. Les mesures d'économie admissibles liées au gaz naturel pour le secteur résidentiel comprennent notamment l'isolation des maisons, les thermostats intelligents et la modernisation des chaudières et des générateurs d'air chaud. Grâce à ce programme, les ménages à faible revenu et les résidents autochtones pourront également bénéficier des mesures sans frais. Par conséquent, les programmes permettront de réduire le coût de la vie pour les résidents du Manitoba tout en assurant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant la création d'emplois.

Les programmes commerciaux, industriels et agricoles incluent des rabais et des incitatifs à l'appui d'économies d'énergie par la réduction de la consommation de gaz naturel grâce à la modernisation mécanique des systèmes de chauffage des locaux ou des systèmes utilisant la chaleur pour des procédés industriels, à des travaux d'amélioration et de rénovation de l'enveloppe des bâtiments, à des mises à niveau ou à de l'équipement liés à de nouveaux bâtiments qui permettent de réaliser de plus grandes économies d'énergie.

Ce financement provient du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, qui investit dans des projets visant à réduire la pollution par le carbone, à économiser de l'argent et à créer de bons emplois. Au moyen de ces programmes, Efficacité Manitoba pourra créer 1 800 emplois et voir d'ici 2030 une réduction cumulative d'environ 488 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer environ 150 000 voitures de la circulation pendant un an.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec le gouvernement du Manitoba pour proposer des mesures de lutte contre les changements climatiques qui ont un effet positif sur leurs collectivités et aideront le Canada à dépasser son objectif de 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan climatique renforcé du Canada propose des mesures pour réduire les émissions dans tout le pays. Ces initiatives contribueront à rendre nos lieux de vie et de rassemblement plus abordables en réduisant le gaspillage d'énergie.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets novateurs qui réduisent les émissions et créent de bons emplois. C'est exactement ce que fait l'annonce d'aujourd'hui, qui met en lumière certains des travaux importants réalisés par le Manitoba pour bâtir une économie plus forte et une province plus saine. Pour la toute première fois, le Canada a un plan pour non seulement atteindre, mais aussi dépasser un objectif climatique. En réduisant la pollution comme le gaspillage d'énergie de nos maisons et de nos bâtiments, nous mettons ce plan en oeuvre et nous créons un avenir plus propre et plus prospère. »

- L'honorable Jim Carr, représentant spécial pour les Prairies

« Le Manitoba, qui est la province dotée du réseau électrique le plus propre au Canada, est bien conscient de l'importance des investissements dans l'efficacité énergétique. Cet investissement conjoint, réalisé dans le cadre du Plan vert et climatique du Manitoba, permettra de réduire les émissions de carbone dans les foyers et les entreprises, en plus de créer des emplois dans le domaine de l'énergie propre pour les Manitobains. »

- L'honorable Sarah Guillemard, ministre de la Conservation et du Climat du Manitoba

« Efficacité Manitoba a été créée pour permettre aux Manitobains de réaliser des économies d'énergie, de réduire leurs factures énergétiques, ainsi que d'en tirer des avantages environnementaux sous la forme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette annonce est une excellente nouvelle pour les Manitobains, car environ 50 p. 100 de nos programmes d'efficacité énergétique liés au gaz naturel sont désormais financés par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du Canada. Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec nos partenaires du secteur privé et les entreprises locales pour soutenir les efforts de reprise économique du Manitoba tout en offrant aux Manitobains de grandes possibilités d'épargne ».

- Colleen Kuruluk, première dirigeante, Efficacité Manitoba

Faits en bref

Le gouvernement du Canada soutient les municipalités, les collectivités autochtones, les petites et moyennes entreprises, les universités, les écoles et les hôpitaux, dans leur important travail de réduction de la pollution et de création d'une économie plus propre, plus forte et plus concurrentielle.

soutient les municipalités, les collectivités autochtones, les petites et moyennes entreprises, les universités, les écoles et les hôpitaux, dans leur important travail de réduction de la pollution et de création d'une économie plus propre, plus forte et plus concurrentielle. Dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada , le Manitoba peut recevoir jusqu'à 66,8 millions de dollars pour des programmes visant à réduire la pollution par le carbone et à renforcer l'économie.

, le peut recevoir jusqu'à 66,8 millions de dollars pour des programmes visant à réduire la pollution par le carbone et à renforcer l'économie. Le programme d'efficacité énergétique pour le camionnage du Manitoba a reçu jusqu'à 5,9 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone en mars 2020.

a reçu jusqu'à 5,9 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone en mars 2020. Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone peut financer des projets admissibles jusqu'au 31 mars 2024.

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important du plan d'action climatique du Canada , et il contribue à faire en sorte que le Canada atteigne et dépasse son objectif en vertu de l'Accord de Paris pour 2030.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2021 à 12:15 et diffusé par :