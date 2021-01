Du soutien aux élèves et au personnel grâce au Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire





OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Alors que notre pays continue de gérer les répercussions de la pandémie mondiale de COVID-19, la présente année scolaire a été difficile pour les élèves, les enseignants, le personnel et les familles. En effet, les élèves doivent adopter de nouvelles manières d'apprendre, les enseignants adaptent leurs façons d'enseigner et les parents trouvent des moyens de maintenir l'intérêt de leurs enfants pour leurs travaux scolaires tout en étant parfois en télétravail. Avec l'augmentation continue des cas de COVID-19 à travers le pays, le gouvernement du Canada continuera d'être là pour eux. Nous continuerons également de soutenir les provinces et les territoires afin de les aider à protéger la santé des élèves et du personnel.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le deuxième versement du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Ainsi, les élèves, les parents et le personnel recevront l'aide dont ils ont besoin pour rester en santé et en sécurité tout au long de cette année scolaire difficile.

Le deuxième versement pouvant atteindre 1 milliard de dollars est accordé aux provinces et aux territoires. Il peut servir à diverses mesures, notamment à adapter les milieux d'apprentissage, à appuyer l'apprentissage à distance, à améliorer la ventilation, à faciliter le lavage des mains et l'hygiène, à faire l'achat d'équipement de protection individuelle et de produits de nettoyage, et à offrir des formations en santé et sécurité aux membres du personnel. Les provinces et les territoires continueront de travailler en collaboration avec les conseils et centres de services scolaires locaux et d'administrer les fonds en vue d'assurer la sécurité des élèves et du personnel durant la pandémie.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin d'offrir un milieu scolaire sain aux élèves, aux enseignants et au personnel en cette période difficile. Jusqu'à ce que des vaccins sûrs et efficaces soient disponibles pour tous les Canadiens, nous continuerons à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour vaincre la COVID-19 et protéger les Canadiens durant la crise.

Citations

« L'école est très importante pour permettre aux enfants d'apprendre et de grandir. Nous devons faire en sorte que nos enfants puissent apprendre dans un milieu sécuritaire et que les enseignants puissent travailler en toute sécurité. Notre gouvernement continuera de veiller à ce que les provinces et les territoires soient en mesure de prendre des décisions en fonction des consignes de santé publique, et non de limites budgétaires. Nous travaillerons donc tous ensemble afin d'assurer la santé et la sécurité des élèves, des enseignants, du personnel et des familles durant cette année scolaire sans précédent. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La pandémie est une période difficile pour les familles. Les enfants en particulier ont fait preuve d'une résilience remarquable en s'adaptant à l'apprentissage à la maison, en portant le masque à l'école ou en acceptant de passer moins de temps avec leurs amis. Maintenant, plus que jamais, nous devons nous assurer de protéger leur santé et celle de leurs enseignants et du personnel, pour qu'ils puissent continuer d'apprendre de manière sûre et saine. »

--L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Notre gouvernement s'est engagé à protéger les Canadiens durant la pandémie. Grâce au Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, nous contribuons à assurer la sécurité des élèves et de leurs enseignants. Cet investissement aidera les premiers ministres d'un océan à l'autre à soutenir les enfants, leur famille et tous ceux qui travaillent dans les écoles. »

--L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Faits saillants

Le 26 août 2020, le premier ministre a annoncé un financement pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à assurer une rentrée scolaire sécuritaire en créant le Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Un premier versement de 1 milliard de dollars a été accordé aux provinces et aux territoires en septembre 2020.

Les fonds sont accordés aux provinces et aux territoires selon le nombre d'enfants de 4 à 18 ans. Ces fonds s'ajoutent à une somme de base de 2 millions de dollars par province et territoire.

Le 16 juillet 2020, le premier ministre et la vice-première ministre ont annoncé un investissement de plus de 19 milliards de dollars dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire afin d'aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité tout en protégeant la santé des Canadiens.

