Dotée d'un budget de six millions de dollars, la bourse Impact connexion coeur-cerveau accélérera les découvertes médicales et transformera les soins

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - La Fondation Brain Canada et Coeur + AVC ont annoncé aujourd'hui le lancement conjoint, en mars prochain, de la bourse Impact connexion coeur-cerveau, un concours de recherche novateur et pluridisciplinaire d'une valeur de six millions de dollars.

Cette bourse favorisera les avancées scientifiques qui permettront de réduire les risques et de prévenir les maladies cardiaques, les AVC et le déclin cognitif, tout en améliorant les traitements et le rétablissement des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. En appuyant le travail d'équipes multidisciplinaires, rassemblant des chercheurs en diverses phases de carrière et issus d'un éventail d'établissements, la bourse Impact permettra de considérablement approfondir les connaissances sur les liens entre le coeur et le cerveau, enrichissant par le fait même toutes les sphères de la recherche en santé.

« Les grands progrès surviennent lorsque des experts de différents horizons unissent leurs forces pour innover, affirme Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Cette approche accélérera le changement nécessaire dans la façon dont nous traitons les troubles cardiaques et neurologiques et nous permettra, à terme, de mieux remédier aux graves répercussions de ces maladies sur la vie des gens et sur le système de santé. »

Toutes les cinq minutes au pays, une personne meurt d'une maladie du coeur, d'un AVC ou d'un déficit cognitif d'origine vasculaire. Ces données surpassent celles liées aux autres principales maladies : par exemple, les affections cardiaques, cérébrales et cognitives tuent 13 % plus de personnes que tous les cancers réunis.

« La pandémie de COVID-19 a durement frappé de nombreux Canadiens, y compris ceux qui vivent avec une maladie cardiaque ou neurologique, déclare Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Nous devons faire le rapprochement entre ces deux maladies pour mieux comprendre la connexion coeur-cerveau et ainsi améliorer les résultats de santé de toute la population canadienne. »

En effet, le coeur et le cerveau sont si étroitement liés qu'une maladie frappant l'un risque souvent de déclencher une maladie affectant l'autre. Par exemple, une insuffisance cardiaque triple le risque de subir un AVC. Une corrélation directe s'établit de même entre les lésions cérébrales d'origine vasculaire, comme les AVC, et un risque accru de déclin cognitif et de démence vasculaire ou de maladie d'Alzheimer.

La bourse Impact connexion coeur-cerveau financera deux équipes regroupant des chercheurs oeuvrant dans trois des quatre domaines suivants : recherche biomédicale, recherche clinique, recherche en services de santé, et recherche en santé sociale, culturelle, environnementale et populationnelle. Ces chercheurs spécialisés en santé cardiaque, cérébrale et AVC pourront également collaborer et innover avec des ingénieurs, des scientifiques de données, des sociologues et des concepteurs industriels.

La bourse Impact connexion coeur-cerveau voit le jour grâce au soutien financier de Santé Canada, par le truchement du Fonds canadien de recherche sur le cerveau, un partenariat novateur entre le gouvernement canadien (Santé Canada), la Fondation Brain Canada ainsi que Coeur + AVC, le plus important organisme de bienfaisance canadien dans le domaine de la santé voué aux maladies du coeur et à l'AVC.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme sans but lucratif national qui appuie la recherche sur le cerveau au Canada en finançant des travaux novateurs capables de changer la donne. À ce titre, elle joue un rôle fédérateur unique et précieux auprès du milieu de la recherche sur le cerveau. Nous sommes le trait d'union entre les gens, les laboratoires et les plateformes, ainsi que les institutions, organisations et secteurs partout au pays, et ce, afin de promouvoir l'innovation et un écosystème de recherche sur le cerveau interconnecté. Notre oeuvre permet au Canada de continuer à exceller et à contribuer encore davantage à la quête mondiale de la compréhension du cerveau et des maladies cérébrales. Aidez-nous à financer l'excellence au quotidien, braincanada.ca.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques.

Coeur + AVC a récemment lancé une nouvelle campagne, Combattons ensemble, visant à unir les citoyens du pays dans la lutte contre les multiples enjeux liés aux maladies du coeur et à l'AVC. Apprenez-en plus à ce sujet et combattez avec nous les maladies du coeur et l'AVC.

