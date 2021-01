Bittrex Global met à disposition tous les titres suspendus par Robinhood





Bittrex Global (Bermudes) Ltd. a annoncé avoir intégré les actions tokenisées de GameStop et AMC Entertainment, ainsi que celles de Nokia, BlackBerry et iShares Silver Trust, à son catalogue. Bittrex Global continuera à y ajouter d'autres titres en cas d'annonce de retrait des plateformes d'autres sociétés de courtage.

Cette décision a pour but d'assurer l'accès des investisseurs particuliers aux titres qu'ils sont susceptibles de vouloir négocier à toute heure de n'importe quel jour de la semaine. L'objectif de Bittrex Global est d'exploiter la force de la technologie des registres distribués afin de permettre une inclusion financière plus importante, le règlement instantané des transactions et la réduction des frais de courtage.

« Nous avons l'intention de proposer tous les titres retirés des plateformes telles que Robinhood, de sorte que les investisseurs de moindre envergure puissent jouir des mêmes opportunités que les institutions financières dotées d'une puissance de feu se chiffrant en milliards de dollars. La situation actuelle corrobore le discours selon lequel le système financier est défavorable aux petits porteurs. Nous pensons que la blockchain, la décentralisation et les cryptomonnaies contribueront enfin à placer les investisseurs particuliers sur un pied d'égalité avec les institutions financières qui utilisent les marchés comme terrains de jeu depuis des décennies », a déclaré Tom Albright, PDG de Bittrex Global.

L'offre d'actions tokenisées de Bittrex Global permet aux utilisateurs du monde entier de mener des transactions 24 h/24, 7 j/7 et d'acheter des titres fractionnés s'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour acquérir des parts totales.

Parmi les titres nouvellement proposés par Bittrex Global figurent :

? GameStop (GME)

? AMC Entertainment (AMC)

? BlackBerry (BB)

? Nokia Corporation (NOK)

? iShares Silver Trust (SLV)

Ces actions tokenisées sont disponibles même dans les pays où il est impossible d'accéder aux titres américains par le biais d'instruments financiers classiques. Les actions tokenisées peuvent être négociées aux côtés des plus de 250 pièces et jetons numériques cotés sur la bourse Bittrex Global.

À propos de Bittrex Global

Bittrex Global possède l'une des plateformes de négociation et infrastructures de portefeuille numérique les plus sécurisées au monde, depuis laquelle les clients peuvent accéder à de nouveaux produits extrêmement intéressants. Reposant sur la technologie de pointe de Bittrex, Bittrex Global propose une expérience haut de gamme à tous ses clients, qu'ils soient professionnels ou néophytes.

