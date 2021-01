Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du quatrième anniversaire de la fusillade survenue au Centre culturel islamique, à Québec





Aujourd'hui, les Canadiens rendent hommage aux victimes de l'attentat perpétré à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, les Canadiens soulignent le quatrième anniversaire d'un acte de terreur survenu à la grande mosquée du Centre culturel islamique de Québec. Dans ce lieu de culte, peu de temps après la prière du soir, six personnes -- des fils, des frères, des époux, des pères, des oncles et des amis -- ont perdu la vie, et 19 autres ont été grièvement blessées par un tireur animé par la haine et l'ignorance.

Le 29 janvier 2017, l'une des attaques les plus meurtrières à survenir au pays a entraîné la mort de 6 victimes innocentes : Ibrahima Barry (39 ans), Mamadou Tanou Barry (42), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Abdelkrim Hassane (41) et Azzeddine Soufiane (57). Elle a aussi laissé une profonde cicatrice dans le coeur des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Nos meilleures pensées et notre solidarité sont tournées vers les familles et les proches des victimes, ainsi que vers les communautés musulmanes au Québec et au Canada. La haine et l'intolérance n'ont pas leur place au Canada.

Afin de rendre hommage aux victimes et d'exprimer sa solidarité envers les survivants de cette tragédie, notre gouvernement a annoncé hier son intention de faire du 29 janvier la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie.

Le gouvernement est déterminé à promouvoir l'inclusion sociale et à s'élever contre l'islamophobie, le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Au cours des derniers mois, nous avons été témoins d'actes de violence ciblant des communautés racisées et des minorités religieuses. Nous devons persévérer dans nos efforts pour faire du Canada un lieu plus sûr, plus juste et plus consciemment inclusif pour tous ses citoyens, sans égard à leurs croyances, race ou appartenance ethnique.

La Ville de Québec a érigé le mémorial « Vivre ensemble » en hommage aux victimes. Dévoilé le 1er décembre, le monument symbolise l'harmonie entre les communautés : une partie a été aménagée près du Centre culturel islamique et l'autre au site patrimonial de la Visitation, un lieu catholique chargé d'histoire.

À titre de ministre de la Diversité et de l'inclusion et de la Jeunesse, je joins ma voix à celles des Canadiens musulmans -- et de tous les Canadiens -- pour condamner la haine qui alimente l'islamophobie. Soyons vigilants et demeurons forts devant la peur et l'intolérance afin de bâtir une société où tous les Canadiens pourront vivre et pratiquer leur religion en paix et en sécurité.

