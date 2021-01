Kioxia accélère l'analyse des gros volumes de données dans des résultats de recherche en sciences de la vie





Kioxia Corporation se réjouit d'annoncer sa contribution à l'accélération de l'analyse des gros volumes de données, dans les résultats de recherche décrits dans un nouvel article intitulé « Expansion Sequencing: Spatially Precise In Situ Transcriptomics in Intact Biological Systems » (Séquençage étendu : transcriptomiques in situ spatialement précises dans des systèmes biologiques intacts), publié dans la revue Science(1). Cette accélération a été rendue possible en construisant un cluster GPU pour la recherche en sciences de la vie, équipé de disques SSD (Solid-State Drives), et en développant des algorithmes d'analyse d'image. Cette recherche sur la technologie de séquençage de l'ARN a été menée par le Synthetic Neurobiology Group au MIT Media Lab et leurs collaborateurs, dont Kioxia, et les résultats ont été obtenus en utilisant le cluster GPU pour l'analyse des images.

Cette nouvelle technologie de séquençage de l'ARN capture de multiples images microscopiques du spécimen qui a été étendu physiquement en utilisant des polymères gonflables, et identifie les séquences de l'ARN via une analyse des images, maintenant ainsi la structure tissulaire. La taille des données d'image s'exprime alors en téraoctets, nécessitant l'accélération de l'analyse des données. En exécutant les algorithmes d'analyse d'image sur le cluster GPU équipé des SSD d'entreprise de série CM, et développés par Kioxia, les chercheurs ont pu analyser 10 téraoctets de données en quelques jours, à partir d'un gros spécimen, démontrant l'identification des séquences de l'ARN et leur emplacement à haute résolution, à l'intérieur du tissu, dans les cervelles de souris et dans un échantillon de cancer humain.

Kioxia continuera de poursuivre la recherche et le développement sur l'accélération du traitement des gros volumes de données, et de contribuer aux progrès de la science et de la technologie en renforçant la collaboration entre le monde universitaire et l'industrie, pour générer des innovations.

(1) Alon et al. https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aax2656

Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations sur notre collaboration de recherche avec le Synthetic Neurobiology Group.

https://about.kioxia.com/en-jp/rd/collaboration/memory-topics01.html

