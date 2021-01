Adaptation aux impacts des changements climatiques - Québec investit 1 M$ dans le projet Vert le Nord de l'organisme montréalais Ville en vert





QUÉBEC, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a choisi de soutenir le projet Vert le Nord de l'organisme montréalais Ville en vert, à la hauteur de 1 M$, à la suite du premier appel de propositions réalisé dans le cadre du Programme de lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains.

C'est ce qu'ont fait savoir ce vendredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, de concert avec la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Le projet Vert le Nord vise la création d'un réseau d'espaces verts dans les arrondissements montréalais d'Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent et de Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension. L'organisme Ville en vert veut y réduire la température ambiante générale et les extrêmes de température par la plantation de végétaux, la végétalisation de surfaces minérales comme les stationnements et la sensibilisation de la clientèle affectée par les îlots de chaleur. Le projet créera du même coup des corridors entre les milieux naturels adjacents, favorisant ainsi les mouvements de la faune et de la flore et soutenant la biodiversité.

Lorsque la plantation d'arbres sera impossible, des installations adaptées seront proposées telles que des murs végétaux sur les bâtiments ou à proximité des voies passantes, afin de réduire l'impact sonore et la pollution dus aux automobiles. Ville en vert utilisera également des solutions innovantes comme les sols perméables et les toits blancs, très efficaces eux aussi pour réduire la température.

Plusieurs bénéfices importants sont attendus de ce projet de verdissement. Outre que de favoriser l'adaptation aux impacts des changements climatiques et le bien-être des citoyens, Vert le Nord aidera à améliorer leur santé respiratoire en filtrant les polluants atmosphériques et, même, certains contaminants du sol et à réduire la possibilité des coups de chaleur et de la mortalité associée aux températures extrêmes.

Il s'agit de l'un des huit projets retenus dans le cadre du programme gouvernemental, qui vise globalement à augmenter la résilience des collectivités face aux impacts des changements climatiques, principalement les îlots et archipels de chaleur urbains, et à réduire les risques liés aux extrêmes météorologiques comme la chaleur extrême.

Ce programme gouvernemental est inspiré de la campagne ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain) du Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) et du programme Milieux de vie en santé (MVS) de Nature Québec, financés en partie dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ces initiatives ont démontré l'importance d'une action concertée sur le territoire afin de transformer les villes par le verdissement.

Le projet Vert le Nord bénéficiera d'ailleurs d'un accompagnement de la part du CRE-Montréal. Ainsi, l'expertise acquise depuis cinq ans par cet organisme sera mise à profit. L'organisme Ville en vert peut également compter sur un réseau important de partenaires pour mener à bien son projet.

« Les vagues de chaleur peuvent être dangereuses pour les personnes fragiles, comme les enfants et les personnes âgées. Cela peut leur causer des malaises et de l'inconfort, voire la mort. En ville, à cause du phénomène des îlots et des archipels de chaleur, il fait encore plus chaud pendant les vagues de chaleur, et les risques pour la santé sont plus grands. Nous avons besoin de plus d'espaces verts dans nos milieux urbains si nous voulons agir efficacement contre ce danger. C'est ce que nous propose le projet Vert le Nord ainsi que tous les autres projets de verdissement que nous soutenons. Ils sauront protéger efficacement la santé et la qualité de vie des populations de Laval et d'ailleurs. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Les îlots de chaleur sont des zones dans lesquelles il y a beaucoup de constructions de toutes sortes, qui absorbent les rayons solaires, et peu d'espaces verts. En outre, les activités humaines, qui sont plus nombreuses en ville, produisent de la chaleur et contribuent à la production de gaz à effet de serre, ce qui favorise les épisodes de smog. Tous ces phénomènes sont exacerbés par les changements climatiques. L'une des plus façons les plus efficaces d'augmenter la résilience des populations urbaines est donc d'ajouter des espaces verts. Bravo à Ville en vert et à tous les autres organismes qui participent au Programme de lutte contre les îlots et archipels de chaleur urbains! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Vert le Nord s'inscrit dans une démarche globale très bénéfique visant la création de trames vertes et actives sur le territoire montréalais, telle la campagne ILEAU coordonnée par le CRE-Montréal depuis 2015. Je suis certaine qu'elle profitera grandement aux citoyennes et aux citoyens des quartiers de Saint-Laurent, de Cartierville et de Parc-Extension, et bien au-delà. Il s'agit d'un projet qui sera extrêmement efficace pour embellir notre Métropole et y améliorer la qualité de vie. Je salue le leadership de Ville en vert et le félicite pour cette initiative inspirante. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La lutte contre les changements climatiques est une priorité de tous les instants. L'investissement de 1 M$ qui permettra de créer un réseau d'espaces verts dans la partie nord de l'île de Montréal est une excellente nouvelle qui contribuera à la rendre plus résiliente, mais aussi plus agréable. La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière l'importance des espaces verts pour la population montréalaise et l'ajout de tels espaces doit être salué. Les bénéfices environnementaux, mais aussi sociaux, qui découleront profiteront à l'ensemble de la population. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« L'équipe de Ville en vert est très reconnaissante de la confiance que nous accorde le gouvernement du Québec pour réduire les îlots de chaleur urbains dans le nord de Montréal. Nous sommes déterminés à réaliser des projets qui permettront aux personnes vulnérables de vivre dans des milieux de vie sains et durables. Nous tenons également à remercier nos partenaires qui nous ont offert leur appui lors de l'appel de propositions et qui continuent d'apporter leur soutien dans le développement de Vert le Nord. De nouveaux îlots de fraîcheur dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent et de Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension verront le jour grâce à ce financement. »

Élyse Rémy, directrice générale de Ville en vert

Dans une perspective de santé publique, les populations les plus vulnérables à la chaleur habitent majoritairement en îlot de chaleur urbain. Les cartes d'îlots de chaleur urbains témoignent de leur prévalence en milieu urbain densément bâti, et la superficie totale des îlots et archipels de chaleur est fortement liée aux indicateurs de défavorisation matérielle et sociale.

Outre leurs efforts de verdissement, les organismes dont les projets sont retenus dans le cadre du Programme de lutte contre les îlots et archipels de chaleur en milieu urbain doivent mener des actions de sensibilisation de la population aux effets sanitaires des changements climatiques. Ils doivent également agir pour mobiliser la population et ses élus en faveur de la nécessaire transformation de l'aménagement des villes pour préserver ou améliorer la santé des populations les plus vulnérables.

