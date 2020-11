L'université Emory va organiser une webdiffusion en direct avec Sa Sainteté le dalaï-lama





Le Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics (Centre pour la science contemplative et l'éthique fondée sur la compassion), de l'université Emory tiendra un webinaire en direct avec Sa Sainteté le dalaï-lama le mardi 8 décembre 2020. Une discussion intitulée « The Necessity of Compassion for the Survival of Humanity » (La nécessité de la compassion pour la survie de l'humanité) aura pour principal intervenant le dalaï-lama en conversation avec Melani A. Walton, cofondatrice de la Rob and Melani Walton Foundation, et le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN. (Pour les photos des conférenciers, cliquer ici.)

La webdiffusion débutera à 22 h 30, heure de l'Est, le 8 décembre 2020 (ou à 9 h le 9 décembre, heure normale de l'Inde) et sera diffusée simultanément en 14 langues. L'évènement est GRATUIT et ouvert à toutes les personnes qui souhaitent participer. Nous encourageons vivement les inscriptions à l'avance depuis le site https://compassionshift.emory.edu.

« À l'heure où tant de préoccupations urgentes touchent notre planète, le moment est venu d'entamer une conversation à l'échelle mondiale, sur l'importance de la compassion », a déclaré Lobsang Tenzin Negi, directeur exécutif du Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics, de l'université Emory. « Depuis plus de 20 ans, nous travaillons avec Sa Sainteté le dalaï-lama sur des programmes et des recherches qui mettent en lumière les effets positifs de la compassion. Notre objectif est de promouvoir une compréhension des avantages de la compassion, tout en fournissant des programmes qui permettent de la cultiver à tous les échelons de la société. »

Le webinaire se concentrera sur le rôle que la compassion peut jouer dans le développement d'un avenir plus durable pour l'humanité. Il s'agit du premier évènement de The Compassion Shift (Le changement par la compassion), une initiative basée à l'université Emory et qui vise à promouvoir une culture mondiale de la compassion.

À propos de nous : Le Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics de l'université Emory encourage une approche basée sur la recherche qui permettre d'éduquer le coeur et l'esprit. Dans le cadre d'une collaboration universitaire ayant débuté en 1998 entre l'université Emory et le dalaï-lama, le Centre étudie la science de la compassion et soutient sa mise en oeuvre dans la pratique. Parmi les programmes actuels, il convient de citer SEE Learningtm un programme d'éducation, international destiné aux élèves allant de la maternelle à la terminale, CBCT® Compassion Training, et l'Emory-Tibet Science Initiative, un programme scientifique développé pour les institutions monastiques tibétaines. Le Centre offrira des méditations quotidiennes en direct à partir du 9 décembre.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

