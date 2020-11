Flexjet fait progresser l'expansion européenne avec la livraison du premier Embraer Praetor 600





Flexjet Ltd., qui offre aux voyageurs l'accès à la flotte de jets privés la plus luxueuse du monde, a accepté la livraison du premier avion Praetor 600 au sein de sa flotte basée en Europe, ce qui marque une étape importante dans l'expansion des activités mondiales de la société. Flexjet est le seul fournisseur en propriété partagée ou fractionnelle du Praetor 600, dans le cadre d'une commande de 1,4 milliard de dollars américains pour Embraer Executive Jets, une division de Embraer S.A. (NYSE : ERJ ; BM&FBOVESPA : EMBR3), qui a été annoncée en octobre 2019.

La directrice générale pour l'Europe, Marine Eugène, dirige l'équipe basée à Flexjet House dans le quartier de Mayfair, à l'ouest de Londres. De plus, Flexjet a ouvert des sites, notamment un centre de contrôle tactique européen au Royaume-Uni destiné à la coordination logistique des vols, un centre de maintenance des avions à Milan et la Flexjet House, où un centre d'expérience regroupe les propriétaires partagés, actuels et futurs, d'avions Flexjet.

« Flexjet s'est donné le temps de préparer le terrain afin de servir de manière adéquate toutes les personnes qui pénètrent sur le marché de la propriété partagée aérienne en Europe », a déclaré Marine Eugène. « En disposant désormais de l'infrastructure nécessaire, nous augmentons notre flotte avec notre nouvel avion Praetor 600. Le Praetor 600 fera partie de notre Red Label by Flexjet qui offre aux voyageurs basés en Europe un mix unique de technologie innovante, de luxe et de services de qualité. Notre objectif est de permettre aux propriétaires de voyager non seulement en Amérique du Nord mais également dans toute l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient sans se départir de la sécurité de la famille Flexjet ».

Actuellement, seuls 110 avions en propriété partagée assurent plus de 800 000 heures de vol par an en Europe. En revanche, près de 700 avions privés assurent 1,2 million d'heures de vol par an aux États-Unis. Grâce à sa présence grandissante en Europe, Flexjet prévoit de répondre aux besoins d'un marché européen, mal desservi par les prestataires de services de vol existants, en étant fidèle à sa réputation avec une offre de niveaux de prestation personnalisée, de régularité et un accent mis sur le souci du détail.

Le Praetor 600 fera partie du programme premium Red Label by Flexjet. Unique en son genre, Red Label by Flexjet dispose d'équipages de vol affectés à un seul appareil spécifique, d'intérieurs de cabine personnalisés et de la plus jeune flotte du secteur, ainsi que d'innovations intégrées en réponse à la pandémie de COVID-19.

Disposer de la flotte la plus jeune du secteur n'est qu'une des méthodes utilisées par Flexjet afin de répondre à l'engagement pris par l'ensemble du secteur, à savoir atteindre ses objectifs de durabilité d'ici 2050. Pour ce faire, Flexjet Ltd. a mis en place une offre standard de développement durable qui se situe bien au-delà de la neutralité carbone. Tous les vols des propriétaires seront totalement neutres en termes d'émissions, avec une compensation des émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais aussi d'autres polluants non liés au réchauffement du dioxyde de carbone dans l'aviation comme la vapeur d'eau, le sulfate d'aérosol et les oxydes nitreux. Ce programme exhaustif exige de compenser 300 % supplémentaires des émissions de CO2 standards, constituant en soi une véritable innovation dans le secteur.

En tant que client de lancement de la flotte du Praetor 600, Flexjet ajoutera ce modèle à sa flotte actuelle d'Embraer Legacy 500 et 600 basée en Europe. Annoncé par Embraer en 2018, le Praetor 600 est un jet de taille super-moyenne pouvant accueillir neuf passagers avec service en cabine. Il offre des capacités de pointe qui en font l'outil idéal pour les affaires et les loisirs. Ses performances exceptionnelles sur des vols de courtes distances lui permettent d'opérer dans de petits aéroports, notamment celui de London City (Code : EGLC), réduisant ainsi le temps de transit aussi bien pour les entreprises du centre-ville que pour des destinations de vacances éloignées. Le Praetor 600 est le jet de taille super-moyenne avec la plus grande portée au monde et un rayon d'action de plus de 6 400 kilomètres, ce qui lui permet de voler sans escale de Paris à New York ou de Londres à Dubaï.

De plus, le Praetor 600 est équipé d'une connectivité Wi-Fi par satellite à haut débit inégalée et d'un écran tactile Upper Tech Panel, une première dans le secteur, qui met les informations de vol et les commandes de la cabine au bout des doigts des passagers. Dans le cockpit, le Praetor 600 est le premier jet de taille super-moyenne doté de la technologie des commandes de vol électriques permettant la diminution active des turbulences et offrant ainsi un vol le plus agréable et le plus efficace possible. L'une des caractéristiques du Praetor 600 est l'élargissement des ailettes de bout d'aile, d'environ 180 cm de haut, qui contribue à améliorer l'efficacité énergétique de l'avion.

Son système de gestion de la qualité de l'air est global et peut faire passer 100 % d'air frais dans la cabine, avec en plus un filtre HEPA qui améliore encore la qualité de l'air en filtrant 99,97 % de toutes les particules, y compris les bactéries, les virus et les champignons. Le Praetor 600 a également une altitude de cabine de 5 800 pieds (1 767 m) lorsque l'avion est en croisière à 45 000 pieds (13 716 m) . Ce niveau de pression, associé à un taux d'humidité plus élevé, signifie que les voyageurs se sentiront moins fatigués, plus actifs pendant le vol et beaucoup plus dispos à l'arrivée.

« Le service de vols en jets privés se récupérant beaucoup plus rapidement que l'aviation commerciale de la crise de la pandémie de COVID-19, il est évident que les voyageurs veulent minimiser leur risque d'exposition au coronavirus, et le transport aérien en jet privé est un moyen de transport à moindre risque à l'ère de la COVID-19. Par conséquent, c'est le moment idéal pour mettre sur le marché européen le Praetor 600 polyvalent et l'expérience Red Label », a déclaré Michael Silvestro, directeur général de Flexjet. « Avec Marine Eugène aux commandes, nous nous réjouissons de cette croissance constante et du développement de notre offre européenne ».

Michael Amalfitano, président et CEO d' Embraer Executive Jets, a ajouté : « Flexjet est le client de lancement de la flotte d'avions Praetor, dans le cadre d'un partenariat en vigueur depuis deux décennies avec Embraer. Nous sommes heureux que Flexjet présente le Praetor 600, l'avion de taille super-moyenne le plus avancé technologiquement au monde, sur le marché européen de la propriété partagée et capable de bouleverser complètement le marché de l'aviation d'affaires. Nous sommes convaincus que les passagers de Flexjet, ici en Europe, bénéficieront de l'expérience ultime en matière d'aviation commerciale et privée ».

Flexjet demeure un leader de la sécurité et du bien-être de ses propriétaires. Flexjet a été le premier fournisseur de jets privés à désinfecter ses cabines avec des traitements antimicrobiens (MicroShield 360 dans les avions basés aux États-Unis et Bacoban® dans les avions basées en Europe). Toutes les cabines des avions Flexjet sont également équipées du kit de précautions universelles de MedAire qui est muni des éléments destinés à protéger les passagers et l'équipage d'une éventuelle exposition. Chaque pilote ou membre d'équipage de Flexjet porte un masque et fait l'objet d'une vérification obligatoire de la température avant le départ et une seconde fois pendant le service. De plus, chaque membre d'équipage est conforme aux directives recommandées par l'OMS en matière de distanciation sociale, au sol comme en vol.

À propos de Flexjet

Flexjet est entré pour la première fois sur le marché de la propriété fractionnée des jets en 1995. Flexjet propose la propriété et la location de jets en actionnariat fractionné. Le programme d'avion fractionné de Flexjet est le premier au monde à être reconnu conforme aux normes d'audit industrielles de l'Air Charter Safety Foundation. C'est la première et unique société ayant reçu « 21 Diamond Awards for Excellence » de la FAA. Elle a obtenu une note de sécurité ARG/US Platinum et est conforme à la norme IS-BAO de niveau 2. Le programme fractionné de Flexjet propose une gamme exclusive d'avions d'affaires, certains faisant partie des plus récents dans le secteur des jets fractionnés, avec une moyenne d'âge d'environ six ans. En 2015, Flexjet a intégré le « Red Label by Flexjet », qui comprend la flotte la plus jeune du secteur, des équipages de vol affectés à un seul avion et des avions équipés d'intérieurs ultra-luxueux LXi Cabin Collection. À ce jour, la flotte compte plus de 40 intérieurs différents, notamment les Embraer Phenom 300, Legacy 450 et Praetor 500, Bombardier Challenger 350, les Gulfstream G450, G500, G650 et G700, et les avions d'affaires supersoniques Aerion AS2. La flotte européenne de Flexjet comprend l'Embraer Praetor 600, le Legacy 500 et 600. Flexjet est membre du conglomérat « Directional Aviation ». Pour de plus amples renseignements sur les programmes innovants et les offres sur mesure, consultez le site à l'adresse www.flexjet.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @Flexjet et sur Instagram à l'adresse @FlexjetLLC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 18:10 et diffusé par :