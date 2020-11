Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 - Un appui important aux contributions des coopératives et des mutuelles à l'économie québécoise





LÉVIS, QC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) se réjouit des nouvelles mesures du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 (PAGES) annoncées aujourd'hui par la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx.

« Ce plan est le résultat de plusieurs consultations effectuées auprès des coopératives et des mutuelles ainsi que de plusieurs rencontres avec le gouvernement du Québec. Ces mesures sont un levier important dans la réalisation des ambitions coopératives et mutualistes, mais également, elles sont la preuve que le mouvement coopératif et mutualiste demeure un partenaire de choix pour le gouvernement du Québec, surtout dans le contexte actuel marqué par la pandémie de la COVID 19. » a déclaré le président du conseil d'administration, monsieur Michel Gauthier.

« Nous nous réjouissons plus particulièrement de la volonté du gouvernement du Québec d'explorer la faisabilité de créer un fonds d'acquisition temporaire d'entreprises destiné à la reprise collective. Une mesure innovante et nécessaire pour soutenir une économie davantage axée sur l'utilité collective que financière » a ajouté le président-directeur général, monsieur Gaston Bédard.

Afin de bonifier la contribution des coopératives et des mutuelles au développement socioéconomique, les membres du CQCM souhaitent générer des impacts notamment au niveau de l'innovation et de la transition numérique, de l'autosuffisance alimentaire et sanitaire, du développement territorial et de la lutte au changement climatique tels que stipulés dans une stratégie de relance récemment soumise au gouvernement du Québec. Le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 est un appui concret à la Feuille de route coopérative et mutualiste pour une relance économique durable au Québec. Parmi les mesures annoncées dans ce Plan quinquennal, soulignons, entre autres :

La bonification de l'Entente de partenariat administrée par le CQCM avec un financement total de 24,62 millions qui assure le développement et la croissance à plus long terme de nos coopératives;

4,15 millions de dollars afin d'accélérer le déploiement d'entreprises d'économie sociale et offrir un plus grand accompagnement au démarrage et au suivi des organismes à but non lucratif;

Bonification de 5 millions de dollars du Fonds INNOGEC qui permettra d'offrir des interventions stratégiques aux entreprises et ainsi les appuyer dans leurs différentes phases de développement ;

550 000 dollars afin de mettre en place une initiative permettant à la CDRQ de fournir un accompagnement adapté aux entreprises d'économie sociale émergeant des communautés d'expression anglaise ;

afin de mettre en place une initiative permettant à la CDRQ de fournir un accompagnement adapté aux entreprises d'économie sociale émergeant des communautés d'expression anglaise ; 5 millions de dollars afin de mettre en place une mesure d'appui au développement de secteurs stratégiques en entrepreneuriat collectif. Plus précisément, cette mesure nous permettra de soutenir des projets porteurs et innovants que l'on retrouve par exemple dans les services de proximité et dans l'économie circulaire.

4,7 millions de dollars afin de soutenir le secteur des services d'aide à domicile par la formation de préposés d'aide à domicile dans les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile (EÉSAD). Par cette formation, on peut contribuer au maintien à domicile des personnes âgées afin que celles-ci demeurent le plus longtemps possible dans le confort de leur résidence.

4,01 millions de dollars afin de financer des projets innovants de mutualisation. Par la mise en commun d'activités, cette mutualisation des services s'avère un levier de développement formidable pour tous les types d'entreprises.

28,5 millions de dollars pour le renouvèlement du Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), administré par Investissement Québec.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec (CDRQ).

Feuille de route du CQCM :

https://www.cqcm.coop/site/assets/files/1450/feuille-route-relance-cooperatives-mutuelles_ca_30-11-20.pdf

Plan de relance du CQCM :

https://www.cqcm.coop/relance

PAGES 2020-2025:

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/plan-action-gouvernemental-economie-sociale-2020-2025/

SOURCE Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 18:01 et diffusé par :