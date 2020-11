Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GDNP

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) retient de l'énoncé économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, l'effort d'Ottawa pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 en injectant des milliards de dollars pour...

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) se réjouit des nouvelles mesures du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 (PAGES) annoncées aujourd'hui par la ministre déléguée au Développement économique...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Good Natured Products Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : GDNP Les titres : Oui Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) :...

Le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) est heureux de la place que le Ministère de l'Économie et de l'Innovation accorde à notre organisation dans le Plan d'Action Gouvernemental en Économie Sociale 2020-2025. 11,5 M$ nous sont confiés...