Mise à jour de L'Impériale sur le portefeuille d'actifs non classiques





À la suite de l'examen annuel de son plan stratégique et d'entreprise, Pétrolière Impériale (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a réévalué ses projets d'exploitation à long terme de son portefeuille d'actifs non classiques en Alberta (Canada) et n'a plus l'intention d'exploiter une part importante de ce portefeuille. La décision de ne pas exploiter ces actifs entraînera une charge sans décaissement dans les résultats du quatrième trimestre de 2020, qui se situera entre 0,9 et 1,2 milliard de dollars environ après impôts.

Ces actifs non essentiels sont des actifs non développés, non productifs, et la compagnie ne prévoit pas de décaissements importants futurs par rapport à cette perte de valeur. Ne sont pas inclus dans cette perte de valeur, la part d'actifs non classiques riches en liquides, de grande valeur, du portefeuille de l'entreprise, actifs que l'entreprise entend toujours exploiter.

Cette décision cadre avec la stratégie de L'Impériale consistant à concentrer ses ressources et ses efforts en amont sur ses principaux actifs que représentent les sables bitumineux de même que sur les parties les plus intéressantes de son portefeuille d'actifs non classiques. La décision n'aura donc aucune incidence sur les estimations de production fournies antérieurement.

Même après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, un des plus grands producteurs de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle nationale, notre compagnie est résolue à respecter les normes les plus rigoureuses qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Mise en garde : Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui sont liés à des situations ou des événements futurs, y compris les prévisions, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d'affaires sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des références au fait de ne plus exploiter une part importante des actifs non classiques du portefeuille et de l'estimation connexe de la charge sans décaissement après impôts; au fait que la compagnie ne prévoit pas de dépenses importantes futures en rapport avec cette perte de valeur; aux projets d'exploitation de la part des actifs non classiques riches en liquides, de grande valeur, du portefeuille d'actifs non classiques; et au fait que la décision n'aura pas d'incidence sur les estimations de production fournies antérieurement.

Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d'exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses portant sur la croissance de la demande et les sources d'énergie, l'approvisionnement et la répartition de la demande; sur les conditions générales du marché; sur le prix des marchandises; sur la capacité qu'a la compagnie de mettre efficacement en oeuvre ses projets et d'exploiter ses actifs non classiques; sur ses dépenses en capital et environnementales; sur les effets sur la comptabilité et les rapports financiers, notamment sur les charges potentielles liées à la perte de valeur découlant des changements apportés dans le plan d'exploitation stratégique actuel; sur l'adoption et l'incidence de nouvelles installations ou technologies ayant trait à l'exploitation d'actifs non classiques; sur les lois qui sont applicables et les politiques et mesures gouvernementales, notamment en matière de changement climatique et de restrictions en réponse à la COVID-19; et sur la progression de la COVID-19 et son incidence sur la capacité de L'Impériale d'exploiter ses actifs peuvent être sensiblement différents selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, régionales et locales de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers ainsi que leurs effets sur les prix, l'écart et la marge; les conditions générales de l'économie, notamment la gravité, la durée et l'incidence ultime de la COVID-19 sur les personnes et les économies; la disponibilité et la répartition de capitaux; les événements politiques ou l'évolution de la réglementation, y compris les changements apportés à la législation ou à la politique gouvernementale, aux taux de redevance applicables, aux lois fiscales et aux obligations de réduction de la production et aux mesures prises en réponse à la COVID-19; l'obtention, en temps opportun, de l'approbation des organismes tiers et de réglementation; la performance des réservoirs; la réglementation relative à l'environnement, y compris les règlements et les changements apportés à ces règlements qui sont liés aux changements climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre; les risques environnementaux inhérents aux activités d'exploration et de production pétrolières et gazières; les développements technologiques imprévus; les résultats des programmes de recherche et des nouvelles technologies, et la capacité de déployer de nouvelles technologies à une échelle commerciale à un coût concurrentiel; les dangers et les risques opérationnels; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; et d'autres facteurs analysés sous l'élément 1A « Facteurs de risques » et l'élément 7 « Rapport de gestion » du rapport annuel le plus récent de L'Impériale sur le formulaire 10-K et des rapports périodiques subséquents sur le formulaire 10-Q.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont exclusifs à la Pétrolière Impériale Ltée. Les résultats réels de L'Impériale pourraient différer considérablement des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. L'Impériale ne s'engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs fournis aux présentes, sauf si la loi l'exige.

