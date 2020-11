PAGES 2020-2025 : Le Réseau de coopération des EÉSAD demande des investissements structurants pour le soutien à domicile au Québec





QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que vient d'être dévoilé le deuxième Plan d'action gouvernemental en économie sociale, le Réseau de coopération des EÉSAD salue la volonté du gouvernement du Québec de soutenir et de valoriser les entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Toutefois, les efforts ne sont pas à la hauteur des défis à venir, surtout lorsqu'on constate la non-reconduction d'un programme essentiel pour ces entreprises et leurs usagers.

À l'occasion de sa nouvelle mouture, le PAGES met un terme au programme de développement des meilleures pratiques d'affaires dans les EÉSAD, malgré son rôle structurant depuis 2015. « Avec l'abolition de cette mesure, ce nouveau plan prive nos entreprises d'un important soutien, alors qu'au contraire, le gouvernement devrait renforcer son appui, car il est attendu qu'un Québécois sur quatre aura plus de 65 ans d'ici 10 ans », déplore monsieur J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD. Rappelons que cette mesure-phare permettait d'optimiser les pratiques d'affaires et d'améliorer l'efficience des EÉSAD afin de garantir l'accessibilité des services essentiels pour les usagers du soutien à domicile, toujours plus nombreux.

« On doit propulser ce modèle et même le faire augmenter pour que plus de gens restent chez eux », dit la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx. Le Réseau de coopération des EÉSAD est prêt à travailler avec le gouvernement pour atteindre cet objectif et M. Caron estime que le maintien de programmes existants fait évidemment partie de la solution. À cet effet, il accueille favorablement l'octroi de 4,7 millions de dollars pour le renouvellement de la Formation adéquation des préposées aux AVQ du Québec dans les EÉSAD (FAPAQE). Cette mesure a permis de former près de 2 500 préposées d'aide à domicile afin d'offrir des services d'assistance personnelle (SAP) de qualité aux personnes en perte d'autonomie et ainsi répondre aux besoins grandissants en matière de soutien à domicile.

Vers un chantier sur le soutien à domicile?

« Comme l'a mentionné madame Proulx, la COVID-19 nous a révélé la fragilité du réseau de la santé et l'isolement dont peuvent trop facilement souffrir les aînés. Contrairement à la pandémie, le vieillissement démographique est une crise que l'on voit venir », remarque monsieur Martin-Charles St-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD, avant de rappeler que le Québec a su se doter, il y a deux décennies, d'une solution qui fait l'unanimité : un réseau d'aide à domicile porté par des entreprises qui placent l'humain au coeur de leur modèle d'affaires. Il ne reste qu'à continuer d'y investir.

Le Réseau de coopération des EÉSAD a récemment publié le mémoire Chez moi la vie avec pour objectif d'ouvrir un dialogue entre le gouvernement et les différentes partenaires du soutien à domicile. « Fort de ce qu'elles sont aujourd'hui, les EÉSAD ont ce qu'il faut pour répondre aux besoins de demain », observe M. Caron qui espère la mise sur pied d'un chantier sur le soutien à domicile pour y élaborer des solutions complémentaires à ce qu'offre le PAGES.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Le Réseau de coopération des EÉSAD représente les entreprises d'économie sociale reconnues aux fins du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD), par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour les services d'aide à la vie domestique (AVD). Les EÉSAD sont présentes dans les dix-sept régions administratives de la province. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives,?sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles?offrent plus de sept millions d'heures de services à 100?000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en AVD. Les EÉSAD emploient plus de 9?400 personnes, dont 8?700 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises, afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et le PEFSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

