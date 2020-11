Départ à la retraite de la vice-présidente principale, Développement commercial et de l'entreprise





Pétrolière Impériale (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd'hui que Theresa Redburn, vice-présidente principale, Développement commercial et de l'entreprise, a fait part de son intention de prendre sa retraite le 1er janvier 2021, après 35 années de service. La compagnie a aussi annoncé que Sherri Evers est nommée vice-présidente, Développement commercial et de l'entreprise, à compter du 1er janvier 2021. Mme Evers est actuellement directrice, Carburants, Centre et Est du Canada.

« Au nom de L'Impériale, je tiens à remercier Theresa pour son leadership exceptionnel en tant que vice-présidente principale du Développement commercial et de l'entreprise au cours des quatre dernières années », a dit Brad Corson, président du conseil et président et chef de la direction de L'Impériale. « Pendant son mandat, Theresa a dirigé la stratégie de la compagnie en vue d'un avenir à plus faible intensité de carbone, a fait croître les possibilités commerciales et a établi des relations durables avec les principaux intervenants. Je la félicite et lui souhaite une belle retraite bien méritée. »

Mme Redburn est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie de l'Université Queen's, en génie chimique. Elle a commencé sa carrière chez L'Impériale en 1985 à Sarnia, en Ontario, et a occupé divers postes techniques et de direction au Canada et aux États-Unis. Mme Redburn occupe le poste de vice-présidente principale, Développement commercial et de l'entreprise depuis janvier 2017.

Mme Evers s'est jointe à L'Impériale en 1998 en tant que coordonnatrice, Lubrifiants, à Edmonton, en Alberta, après avoir obtenu un baccalauréat en commerce de la University of Saskatchewan, en marketing et administration générale. Au cours de sa carrière, elle a exercé divers rôles techniques et en ventes, y compris la planification, l'établissement des prix et l'analyse en marketing des carburants, le raffinage et l'approvisionnement ainsi que dans le secteur commercial. Elle a aussi occupé un certain nombre de postes aux États-Unis ayant trait à l'optimisation des produits, à la planification et au réseau d'approvisionnement avant de revenir au Canada pour assumer son poste actuel.

« J'ai eu l'occasion de travailler avec Sherri dans son rôle de directrice, Carburants, pour le centre et l'est du Canada, et j'ai été beaucoup impressionné par tout ce que j'ai vu », affirme Brad Corson. « Je sais qu'elle va continuer de mettre à profit ses connaissances et son expertise dans son nouveau rôle. »

Source: Imperial

Même après plus d'un siècle d'existence, l'Impériale demeure un chef de file dans la promotion de la technologie et de l'innovation visant à mettre en valeur les ressources énergétiques du Canada de façon responsable. Principal raffineur de produits pétroliers du Canada, un des plus grands producteurs de pétrole brut, producteur clé de produits pétrochimiques et chef de file dans la distribution de carburant à l'échelle nationale, notre compagnie est résolue à respecter les normes les plus rigoureuses qui soient, et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2020 à 17:05 et diffusé par :