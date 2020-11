Dépôt du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 - La Fiducie du Chantier de l'économie sociale remercie le gouvernement du Québec pour sa confiance renouvelée.





MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fiducie du Chantier de l'économie sociale se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par la Ministre déléguée au Développement économique régionale et ministre des régions de Chaudière-Appalaches du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-madeleine. Madame Marie-Ève Proulx, de l'octroi d'une aide 760 k$ sur 2 ans, sous forme de congé d'intérêts. Ceci s'ajoute à sa participation de 10 M$, lors de notre recapitalisation en 2019. Grâce à cette mesure de congé d'intérêt, la Fiducie du Chantier de l'économie sociale pourra accroître ses actions auprès des entreprises d'économie sociale, notamment celles affectées par la pandémie liée à la COVID-19, et ce sur l'ensemble du territoire québécois.

La Fiducie du Chantier de l'économie sociale vient répondre aux besoins de capitalisation des entreprises collectives et donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de projets d'expansion, de développement ou de démarrage.

Du capital patient pour les entreprises d'économie sociale

L'économie sociale au Québec représente près de 11?200 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 47,8 milliards de dollars, et emploient 220?000 personnes au Québec. C'est avec l'objectif de mieux outiller les entreprises d'économie sociale du Québec que le Chantier de l'économie sociale, en collaboration avec ses partenaires, a créé la Fiducie du Chantier de l'économie sociale, un fonds adapté à leurs besoins et à leurs missions.

La Fiducie du Chantier de l'économie sociale offre du capital patient sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans (variant de 50?000 $ à 1,5 M$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d'appuyer des investissements immobiliers pour le développement de nouvelles activités. À ce jour, la Fiducie du Chantier de l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 69 M$ dans les entreprises d'économie sociale au Québec, ce qui a permis des investissements totaux de plus de 515 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création de plus de 4350 emplois et dont plus de 250 postes en insertion.

