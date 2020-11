Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BDI

La Fiducie du Chantier de l'économie sociale se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par la Ministre déléguée au Développement économique régionale et ministre des régions de Chaudière-Appalaches du Bas-Saint-Laurent et de la...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Black Diamond Group Limited Symbole TSX : BDI Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h 01 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...