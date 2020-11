Le ministre Jean Boulet annonce une aide de 15 M$ pour permettre aux organismes en employabilité d'offrir une prestation de services de qualité en toute sécurité





QUÉBEC, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide de 15 M$ pour assurer une prestation de services de qualité et sécuritaire des ressources spécialisées en développement de l'employabilité, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

Les organismes qui ont acheté ou qui devront se procurer, par exemple, de l'équipement de protection, aménagé leurs locaux pour respecter les règles sanitaires en vigueur, embauché de nouvelles ressources ou encore offert de la formation à leurs employés pour s'adapter à la situation pourraient recevoir un remboursement.

Le financement, dans le cadre de cette mesure, est rétroactif au 1er avril 2020.

« Les organismes spécialisés en employabilité aident beaucoup de gens sans emploi à définir leurs besoins et leurs aspirations et à utiliser les bons outils pour intégrer le marché du travail. Nous reconnaissons leur travail important sur le terrain. Celui-ci se fait en complémentarité avec les bureaux de Services Québec de façon à intervenir de façon adaptée pour atteindre les meilleurs résultats pour les personnes visées. Ces organismes ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation dans le contexte actuel afin d'adapter leurs services, et je les en remercie. Comme plusieurs, ces organisations ont dû ou devront mettre en place des mesures sanitaires pour maintenir une prestation de services de qualité et assurer la sécurité de tous. Cela est parfois coûteux. Nous devons nous assurer que ces organismes continuent d'offrir leurs services malgré les contraintes. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le Ministère fait appel à quelque 400 ressources externes oeuvrant en employabilité. Parmi elles, notons les entreprises d'insertion, les entreprises d'entraînement, les carrefours jeunesse-emploi, les organismes spécialisés qui offrent des services d'employabilité à plusieurs clientèles ayant des besoins spécifiques, comme les personnes handicapées, les travailleurs expérimentés ou encore les personnes judiciarisées.

Annuellement, plus de 185 000 personnes reçoivent les services de ces organismes.

Les services offerts par ces organismes sont très diversifiés. Les participants peuvent recevoir notamment

une aide ponctuelle dans le cadre de leurs démarches de recherche d'emploi (démarche d'orientation, bilan de compétences, outils et stratégies de recherche d'emploi)



un soutien et un accompagnement structurés en vue d'une intégration et d'un maintien en emploi réussis



une formation socioprofessionnelle et pratique qui peut être reconnue pour un métier semi spécialisé



une mise à jour de leurs connaissances et de leur savoir-être en vue de retrouver un emploi.

Les organismes visés seront contactés très prochainement par leur direction régionale de Services Québec.

